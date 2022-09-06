«Очень долгий и сложный путь»: российский химик — о создании и пересадке искусственных органов

Сегодня есть множество технологий по созданию искусственных органов, и они постоянно совершенствуются. Активно развивается направление создания имплантатов на основе «умных» материалов. Такие материалы позволяют выращивать искусственные органы в лабораторных условиях. Об этом в интервью RT рассказала директор научно-образовательного центра инфохимии ИТМО, профессор Екатерина Скорб. Особый интерес научного сообщества вызывает 3D-печать искусственных органов на основе гидрогелей — в России уже проводили пересадку таких имплантатов людям. Однако полностью заменить донорские органы искусственные и генные разработки не смогут, поэтому посмертное донорство продолжает играть важную роль в спасении жизней, считает Екатерина Скорб.

— Недавно биологи из Гарварда разработали технологию по созданию зачатков мочеточника из плюрипотентных стволовых клеток. По их словам, разработка является первым шагом на пути к выращиванию искусственных почек. Что представляют собой искусственные органы и из чего они создаются?

— Во всём мире активно развиваются технологии, связанные с «умными» материалами. Создание таких материалов позволяет выращивать и исследовать искусственные органы in vitro, в лабораторных условиях.

Большой интерес представляет разработка имплантататов из «умных» материалов для культивирования (процесс, посредством которого in vitro отдельные клетки (или единственная клетка) выращиваются в контролируемых условиях. — RT) клеток, в том числе, взятых у самого пациента. В дальнейшем такой имплантат вживляется в организм пациента.

При использовании биоразлагаемых материалов клетки пациента начнут прорастать в имплантат, по сути, выращивая новый орган внутри организма. По такому принципу в лабораторных условиях уже разрабатываются кардиоимплантаты, заплатки для сердца и т. д.

Однако надо понимать, что от лабораторных исследований до создания имплантатов, пригодных для вживления в организм человека, нужно проделать очень долгий и сложный путь.

Сначала мы на теоретическом уровне стараемся предсказать, как тот или иной материал будет вести себя в теле живого организма. Далее имплантат испытывается на лабораторных животных: мы смотрим, сбывается ли теоретический прогноз в реальных условиях. С учётом полученных данных имплантат дорабатывается.

— Какие трудности бывают на разных этапах разработки и пересадки таких органов?

— Чтобы создать такую систему, которая прижилась бы в организме, нужна большая команда специалистов, в которую входят и химики, и биологи, и врачи. Трудности появляются уже на самых ранних стадиях разработки имплантатов. Очень важно найти баланс, при котором искусственный материал, биологически активная молекула, сможет взаимодействовать с клеточными структурами.

Есть примеры, когда недостаточное количество экспериментальных данных приводило к тяжёлым последствиям. Например, учёные нашли молекулу, которая может провоцировать быстрое дифференцирование костных тканей. Однако если не учитывать разные параметры ввода молекулы в организм, то возможны даже самые тяжелые последствия — вплоть до превращения мышечных клеток в костные.

Важно понимать разные аспекты молекулярной терапии.

В целях безопасности, перед применением какой-то технологии на людях, она всегда исследуется in vitro и в опытах на животных.

РИА Новости

© Кирилл Брага

— Сейчас для создания искусственных органов всё больше стали применять 3D-печать. В разных странах печатают фрагменты черепа, уши, носы и другие части тела человека. Как выглядит процесс биопечати и насколько он развит? Есть ли примеры пересадки таких органов в нашей стране и как хорошо они приживаются?

— 3D-печать сейчас вызывает большой интерес научного сообщества. Например, один из видов такой биопечати — это печать органов из специальных гидрогелей. Отмечу, что одни из лучших принтеров для такой печати выпускаются в России, отечественные учёные владеют технологией создания таких органов.

Технологический процесс выглядит так: сначала подбирается специальный биоразлагаемый полимер, из которого будет состоять гидрогель. Далее на этот материал путём 3D-печати в определённом порядке накладываются слои из живых клеток. Гидрогели также могут быть покрыты каким-то активным веществом, которое будет способствовать имплантации искусственного органа в организм реципиента.

Такие органы хорошо приживаются, так как в технологии биопечати используются собственные клетки пациента. Важный фактор успеха — работа врачей на послеоперационном этапе. От медиков, которые отслеживают возможные осложнения, зависит очень многое.

Ранее в России уже проводились операции по пересадке напечатанных на 3D-принтере хрящей в гортань. Учёные пристально наблюдают за такими пациентами, поскольку собранные данные позволяют создавать специальные модели для совершенствования имплантатов и операций по их пересадке.

— В начале этого года врачи Мэрилендского университета провели первую операцию по трансплантации сердца от генетически модифицированной свиньи человеку. Позже человек умер от вируса, свойственного этим животным. Что вы можете сказать про выращивание генно-модифицированных органов на животных?

— Это ещё одно перспективное направление выращивания искусственных органов. Очень много генных исследований такой направленности ведётся сегодня в России. Сейчас даже обсуждают формирование единой базы организаций, занимающихся такими разработками, для их поддержки создаются государственные программы. Важны государственные программы и по поддержке разработок материалов регенеративной медицины, чтобы собирать консорциумы химиков, биологов и медиков, для возможности отдавать технологии из лаборатории в клинику.

Можно сказать, что генетические исследования и разработка специальных материалов для регенеративной медицины — это два основных направления работы в сфере создания искусственных органов. У каждого из этих направлений есть свои плюсы и минусы.

Понятно, что раз единожды такой опыт по вживлению генно-модифицированного органа удалось провести, значит, рано или поздно эти исследования увенчаются успехом. По сути, прорыв уже состоялся, а сейчас речь идёт о работе с возможными осложнениями, — нужно научиться их предотвращать.

Вообще, человеческий организм очень адаптивный — порой люди встают с постели и начинают ходить даже после самых тяжёлых заболеваний. Это свойство человеческого организма всегда вдохновляет учёных и даёт надежду на успех.

AP

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— Какие ещё уникальные технологии, связанные с разработкой искусственных органов, есть в мире?

— Технологий множество, и все они продолжают совершенствоваться. Например, учёные хотят минимализировать эксперименты на животных и проводить внедрение и тестирование на лекарственных чипах в лаборатории. В этом случае они смотрят какое лекарство лучше приживается в ткани.

В своё время большой резонанс вызвало предложение исследования «лёгкого на чипе», когда была создана in vitro модельная система, где можно видеть, как развиваются несколько типов клеток и как они друг с другом взаимодействуют.

Что касается искусственного материала и клеточных структур, то в этом направлении тоже предложено множество уникальных методик. Например, касающихся организации такой сложной системы и контроля протекающего в ней каскада реакций.

Для успешного развития этой сферы нужно объединять в команды разноплановых специалистов — как я уже сказала, создание искусственных органов — междисциплинарная область. Так что очень важную роль играет взаимодействие между фундаментальной наукой и новыми технологиями — чтобы наработки активно внедрялись для лечения пациентов, а не оставались в лабораториях.

— В России сейчас дефицит донорских органов. Специалисты связывают это с неприятием в обществе идеи посмертного донорства. Смогут ли такую проблему решить искусственные органы?

— Дефицит донорских органов — это огромная проблема во всём мире. Я думаю, что в ближайшем будущем сохранятся оба подхода — будет и внедряться применение искусственных органов, но также сохранится и традиционная трансплантация. Но когда-нибудь обязательно получится полностью покрыть всю потребность в органах для имплантации. В частности, важную роль в спасении жизней продолжает играть посмертное донорство.