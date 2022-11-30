Подавить активность: российские учёные синтезировали вещество для борьбы с раковыми клетками

Российские учёные синтезировали соединение, способное подавлять активность белка, защищающего злокачественные ткани от атак иммунитета. Обычно неправильно работающие клетки уничтожаются иммунной системой. Однако раковые клетки используют специальные молекулы, которые делают новообразование «невидимым» для защитных систем организма. Учёные создали вещество, разрушающее эту защиту. Российские разработчики намерены провести клинические испытания полученного соединения.

Российские учёные из Казанского федерального университета создали препарат для противораковой терапии. Вещество подавляет активность особых молекул, которые раковые клетки вырабатывают для защиты от иммунной системы. В будущем на основе полученного соединения может быть налажен выпуск недорогих отечественных противораковых препаратов нового типа. Об этом RT сообщила пресс-служба Российского научного фонда (РНФ). Исследование проводилось при поддержке фонда. Результаты опубликованы в журнале Pharmaceutics.

В норме неправильно работающие клетки организма должны уничтожаться иммунной системой. Однако раковые клетки используют особую защиту, которая позволяет злокачественным тканям разрастаться незаметно, не вызывая иммунного ответа организма.

Один из важных элементов этой клеточной маскировки — белок галектин-3, который участвует во всех этапах формирования опухоли от прорастания в неё сосудов до увеличения новообразования в размерах. Подавив активность этого белка, можно подавить и саму опухоль, отмечают авторы исследования.

Сделать это способны тиакаликсарены — макроциклические соединения, которые удалось синтезировать учёным. Их молекулы имеют циклическую структуру и состоят из четырёх ароматических фрагментов. Аналог этого соединения — пептид под названием «ангинекс» — уже запатентован в качестве противоракового средства в США.

Как пояснил RT первый автор работы, младший научный сотрудник лаборатории исследования органических соединений КФУ Алан Ахмедов, разработчики включили в состав соединения также специальные флуоресцентные метки. Это позволит проследить распределение лекарства в организме пациента.

Разрушение раковой клетки

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Учёные испытали препарат на живых раковых клетках в лабораторных условиях — искусственно выращенных культурах рака лёгких, а также двенадцатиперстной кишки. В обоих случаях опыты увенчались успехом — препарат подавил активность злокачественных клеток.

«Макроциклы проникают как в живые, так и в мёртвые раковые клетки и являются потенциальными противоопухолевыми молекулами. Кроме того, флуоресцентный фрагмент в предложенных соединениях позволит контролировать доставку и распределение препаратов в организме человека. В дальнейшем мы планируем провести дополнительные доклинические и клинические эксперименты», — пояснил RT руководитель проекта РНФ, старший научный сотрудник лаборатории исследования органических соединений КФУ Павел Падня.