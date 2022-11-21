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Лишить «бессмертия»: российские учёные нашли способ борьбы с раковыми клетками

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Надежда Алексеева, Екатерина Кийко
Российские учёные в соавторстве с иностранными коллегами синтезировали вещества, способные подавлять в раковых клетках активность особого фермента —теломеразы. Теломераза не даёт злокачественным клеткам гибнуть, делая их практически бессмертными. Отключение этого механизма поможет вылечить онкологическое заболевание, считают авторы работы. Учёные не исключают, что в будущем полученные соединения могут стать основой для противораковых препаратов нового типа.
Лишить «бессмертия»: российские учёные нашли способ борьбы с раковыми клетками
  • Gettyimages.ru
  • © Shannon Fagan

Учёные из Научно-исследовательского института биомедицинской химии (ИБМХ) им. В.Н. Ореховича, РУДН и Университета Танта (Египет) создали линейку соединений, способных подавлять размножение раковых клеток. Препараты блокируют выработку отвечающего за деление клеток фермента — теломеразы. Об этом RT сообщила пресс-служба Минобрнауки. Результаты работы опубликованы в журнале Pharmaceuticals.

В норме конечные участки ДНК (теломеры) укорачиваются при каждом делении клетки по мере её приближения к запрограммированной гибели. Остановка этого механизма делает клетку практически «бессмертной» — так происходит в стволовых и раковых клетках. Укорочению теломер и гибели клеток в этих случаях мешает специальный фермент — теломераза. Как отмечают авторы работы, в 85—95% злокачественных опухолей отмечается повышенная активность теломеразы.

Подавление активности этого фермента в опухолевых тканях способно оказать противораковый эффект. Препараты, действующие по этому принципу, смогут оказывать терапевтическое действие против практически всех видов рака, отмечают учёные.

Науке уже известны такие соединения: ранее было найдено вещество — ингибитор теломеразы BIBR1532. Однако применять его в лекарственных целях было затруднительно, поскольку молекулы BIBR1532 плохо проникают в раковые клетки.

Учёным удалось решить эту проблему, синтезировав 30 различных молекул, способных подавлять активность теломеразы. В своей работе исследователи опирались на структурные особенности BIBR1532 и применяли широко распространённые и недорогие компоненты. Это позволит в будущем легко наладить массовый выпуск доступного лекарства, отмечают авторы работы.

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  • Gettyimages.ru
  • © SCIEPRO / SCIENCE PHOTO LIBRARY

По итогам исследований из всех полученных соединений было отобрано три вещества — они показали самую высокую активность по отношению к теломеразе. Испытания на живых опухолевых клетках продемонстрировали, что все три молекулы способны легко преодолевать клеточную мембрану и подавлять теломеразу внутри клетки.

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Однако одно вещество всё же показало наибольшую эффективность — его учёные дополнительно проверили на токсичность по отношению к нормальным клеткам. Выяснилось, что вещество не вредит здоровым тканям. Поэтому оно может стать основой для будущего противоракового препарата, отмечают специалисты. Сейчас полученные соединения проходят стадию научных исследований.

«Как и любой химиотерапевтический препарат, наши соединения оказывают побочное действие на нормальные клетки. Наибольшее опасение у нас вызывают стволовые и иммунные клетки, для функционирования которых в норме необходима теломераза. Однако у нормальных клеток длина теломер гораздо больше, чем у раковых, и ингибирование теломеразы будет преимущественно влиять на клетки опухолей. Разумеется, в любом случае нужны дальнейшие исследования», — пояснил в комментарии RT доктор биологических наук, заведующий лабораторией медицинской биотехнологии ИБМХ имени В.Н. Ореховича Дмитрий Жданов.

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