Комплексы-«проводники»: российские учёные разрабатывают эффективное лекарство для заживления ран
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Учёные из Томского политехнического университета (ТПУ) синтезировали биологически активные противовоспалительные вещества, оказывающие эффект даже в очень низких дозировках. Об этом RT сообщили в пресс-службе Минобрнауки России. Результаты опубликованы в журнале Frontiers in Pharmacology. Проект реализуется в рамках правительственной программы «Приоритет 2030».
В качестве основы для новых соединений специалисты взяли доступный природный алкалоид триптантрин. Алкалоиды — группа органических веществ, имеющих выраженную физиологическую активность. Триптантрин получают из растений или дрожжеподобных грибов, алкалоид способен оказывать антимикробный, противоопухолевый и иммуномодулирующий эффект.
Однако в чистом виде соединение не обладает выраженной биологической активностью. Чтобы усилить эффект, учёные модифицировали молекулы триптантрина, присоединив к ним дополнительные химические группы.
«Полученные производные обладают противовоспалительным эффектом. Причём некоторые представители этого ряда соединений проявляют активность в наномолярном диапазоне, то есть в очень низких концентрациях. Это означает, что вещество может быть активно даже в небольших дозировках», — рассказал в беседе с RT руководитель проекта, профессор Научно-образовательного центра Н.М. Кижнера ТПУ Андрей Хлебников.
Чтобы ещё больше усилить эффективность будущего лекарства, учёные включили полученное вещество в специальный химический комплекс «доставки» препарата. Дело в том, что триптантрин плохо растворяется, это мешает ему попасть в кровь пациентов и оказать терапевтический эффект.
Для решения этой проблемы учёные используют специальные вещества-«проводники», задача которых — доставить лекарство к месту воспаления. Такие соединения ранее были синтезированы учёными ТПУ на основе углевода циклодекстрина. Внутрь молекулы циклодекстрина помещают молекулу лекарственного препарата, как в контейнер. В этом «контейнере» вещество транспортируется к необходимому органу, где и проявляет биологическую активность.
По мнению авторов работы, такой комплексный препарат может стать перспективным лекарством для лечения ран, возникающих в результате травм и послеоперационных вмешательств. Доклинические испытания полученных соединений начнутся в 2023 году.
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