Комплексы-«проводники»: российские учёные разрабатывают эффективное лекарство для заживления ран

Учёные из Томского политехнического университета (ТПУ) разрабатывают биологически активные противовоспалительные препараты на основе растительного алкалоида триптантрина. Авторам работы удалось повысить биологическую активность вещества. Полученный препарат способен оказывать лечебный эффект даже в малых дозировках. По итогам испытаний учёные надеются получить действенное лекарство для лечения ран. Для доставки вещества к повреждённым тканям планируется применять специальный «проводник», который легко растворяется и переносится по кровотоку.

Учёные из Томского политехнического университета (ТПУ) синтезировали биологически активные противовоспалительные вещества, оказывающие эффект даже в очень низких дозировках. Об этом RT сообщили в пресс-службе Минобрнауки России. Результаты опубликованы в журнале Frontiers in Pharmacology. Проект реализуется в рамках правительственной программы «Приоритет 2030».

В качестве основы для новых соединений специалисты взяли доступный природный алкалоид триптантрин. Алкалоиды — группа органических веществ, имеющих выраженную физиологическую активность. Триптантрин получают из растений или дрожжеподобных грибов, алкалоид способен оказывать антимикробный, противоопухолевый и иммуномодулирующий эффект.

Однако в чистом виде соединение не обладает выраженной биологической активностью. Чтобы усилить эффект, учёные модифицировали молекулы триптантрина, присоединив к ним дополнительные химические группы.

«Полученные производные обладают противовоспалительным эффектом. Причём некоторые представители этого ряда соединений проявляют активность в наномолярном диапазоне, то есть в очень низких концентрациях. Это означает, что вещество может быть активно даже в небольших дозировках», — рассказал в беседе с RT руководитель проекта, профессор Научно-образовательного центра Н.М. Кижнера ТПУ Андрей Хлебников.

Чтобы ещё больше усилить эффективность будущего лекарства, учёные включили полученное вещество в специальный химический комплекс «доставки» препарата. Дело в том, что триптантрин плохо растворяется, это мешает ему попасть в кровь пациентов и оказать терапевтический эффект.

Для решения этой проблемы учёные используют специальные вещества-«проводники», задача которых — доставить лекарство к месту воспаления. Такие соединения ранее были синтезированы учёными ТПУ на основе углевода циклодекстрина. Внутрь молекулы циклодекстрина помещают молекулу лекарственного препарата, как в контейнер. В этом «контейнере» вещество транспортируется к необходимому органу, где и проявляет биологическую активность.

По мнению авторов работы, такой комплексный препарат может стать перспективным лекарством для лечения ран, возникающих в результате травм и послеоперационных вмешательств. Доклинические испытания полученных соединений начнутся в 2023 году.