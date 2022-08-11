«Менее инвазивный метод»: учёные создали имплантат роговицы из свиного коллагена

Учёные из Швеции создали имплантат человеческой роговицы из коллагена, полученного из свиной кожи. Его широкое применение позволит сделать лечение глазных болезней более доступным, считают авторы работы. Сейчас в ряде случаев требуется дорогостоящая трансплантация донорской роговицы. Учёные также разработали новую методику хирургического лечения роговицы: исследователи предлагают не удалять деформированную ткань, а дополнять её имплантатом. В рамках испытаний такая терапия уже вернула зрение 14 добровольцам, сообщили авторы методики.

Шведские учёные разработали имплантат человеческой роговицы из коллагена, полученного из свиной кожи. Как утверждают авторы работы, применение таких имплантатов уже помогло восстановить зрение у 20 добровольцев, большинство из которых были до этого слепы. Результаты опубликованы в журнале Nature Biotechnology.

Учёные отмечают, что такие имплантаты могут в будущем заменить дорогостоящую трансплантацию донорской человеческой роговицы. Для создания материала, идентичного тканям роговицы, исследователи использовали молекулы белка коллагена, полученного из кожи свиньи. Сырьё прошло высокую степень очистки, затем из него создали прочный прозрачный материал. Биоинженерные имплантаты имеют большой срок годности — материал можно хранить два года, в то время как донорские роговицы должны быть использованы в течение двух недель. Применение таких имплантатов может сделать более доступным лечение глазных болезней, считают шведские специалисты.

Имплантат роговицы из коллагена, полученного из кожи свиньи

© LINKÖPING UNIVERSITY

«Согласно результатам исследования, можно разработать биоматериал, отвечающий всем критериям для использования в качестве человеческого имплантата, который можно массово производить и хранить до двух лет, и таким образом охватить ещё большее число людей с нарушениями зрения. Это избавит нас от проблемы нехватки донорской роговичной ткани и ограниченности доступа к другим методам лечения глазных заболеваний», — отметил один из исследователей, профессор кафедры медико-биологических и клинических наук Линчёпингского университета Нил Лагали.

Исследователи также изобрели новую методику хирургического лечения кератоконуса — заболевания, при котором роговица истончается и деформируется. При развитых стадиях этого недуга пациентам требуется хирургическая трансплантация роговицы.

Учёные предложили не удалять старую роговицу, а просто подсаживать к ней имплантат — такая методика не требует наложения швов.

«Менее инвазивный метод можно было бы применять в большем количестве медицинских учреждений, что позволило бы оказывать помощь большему числу людей. При использовании нашего метода у хирурга нет необходимости удалять собственные ткани пациента. Вместо этого делается небольшой разрез, через который имплантат вставляется в имеющуюся роговицу», — пояснил Нил Лагали.

Метод был испытан на свиньях, результаты опытов показали его безопасность и простоту. Затем учёные нашли в Индии и Иране 20 добровольцев — слепых или находящихся на грани потери зрения из-за прогрессирующего кератоконуса. Операции прошли без осложнений, а для предотвращения отторжения имплантата хватило восьминедельного курса иммуносупрессивных капель. После обычной трансплантации роговицы специальные лекарства необходимо принимать в течение нескольких лет после операции, отмечают авторы работы.

Итогом пилотного клинического исследования стало улучшение зрения всех участников. Хотя до операций 14 из 20 добровольцев были слепыми, спустя два года все они могли видеть.

Впрочем, прежде чем имплантат сможет найти широкое применение, учёным необходимо провести более крупное клиническое исследование, а также получить одобрение от национальных регулирующих органов.