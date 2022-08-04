«Исследования явно демонстрируют связь»: социальная изоляция и одиночество повышают риск инсульта и сердечного приступа

Отсутствие социальных контактов и одиночество могут привести к существенному повышению рисков для здоровья человека. Дефицит общения способен спровоцировать развитие депрессии и повысить вероятность повторного инсульта или сердечного приступа на 40%, говорится в заявлении Американской кардиологической ассоциации, сделанном на основе анализа накопленных за последние десятилетия научных знаний. Отмечается, что пандемия COVID-19 заметно усилила проблему одиночества и социальной изоляции не только для пожилых, но и для молодёжи. Врачи подчёркивают необходимость создания специальных программ помощи людям из групп риска для борьбы с негативными последствиями одиночества.

Социальная изоляция и одиночество способны почти на треть повысить риск сердечного приступа или инсульта. К таким выводам пришли специалисты Американской кардиологической ассоциации, заявление которых опубликовано в Journal of the American Heart Association.

«Исследования более чем за четыре десятилетия явно демонстрируют связь социальной изоляции и одиночества с неблагоприятными последствиями для здоровья», — подчеркнула профессор клинической медицины медицинского факультета Калифорнийского университета в Сан-Диего Кристал Уайли Сене, возглавлявшая группу специалистов, подписавших документ.

Как отметили в Американской кардиологической ассоциации, риск инфаркта у одиноких людей увеличивается на 29%, а инсульта — на 32% (в эти показатели включены случаи с летальным исходом). Причём у социально изолированных взрослых на 40% повышается риск повторного инсульта или сердечного приступа, а смертность у одиноких пациентов с сердечными заболеваниями увеличивается в два-три раза на протяжении последующего шестилетнего периода.

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Американские кардиологи также выяснили, что изоляция и одиночество связаны с повышенным уровнем воспалительных маркеров в организме. Социально неактивные люди чаще испытывают физиологические симптомы хронического стресса.

Также существует взаимосвязь между изоляцией и депрессией. Депрессия может привести к разрушению социальных контактов человека, но возможна и обратная ситуация, когда социальная изоляция повышает вероятность развития депрессии.

В целом учёные прослеживают связь между отсутствием социальных взаимодействий и риском преждевременной смерти от различных причин. Особенно явно это наблюдается у мужчин.

«Есть убедительные доказательства, связывающие социальную изоляцию и одиночество с повышенным риском ухудшения состояния сердца и мозга в целом, однако данные о связи с конкретными последствиями, такими как сердечная недостаточность, деменция и снижение когнитивных способностей, скудны», — добавила Сене.

Авторы исследования напоминают, что социальная изоляция и одиночество — не одно и то же. Социальная изоляция выражается в объективно низком уровне общественной активности человека, небольшом количестве контактов с другими людьми. Одиночество — субъективное ощущение, которое может возникать даже при наличии большого числа социальных контактов.

Пока неясно, какой из этих факторов сильнее влияет на состояние здоровья. Этот вопрос мало изучен научным сообществом.

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Наиболее остро эти проблемы стоят перед пожилыми людьми. Так, в США почти четверть взрослого населения старше 65 лет находится в социальной изоляции, а одиночество ощущают от 22 до 47%. По данным проведённого в 2020 году исследования НИУ ВШЭ, в России больше всего одиноких среди людей в возрасте старше 85 лет — 70%, среди молодых этот вопрос беспокоит 30%.

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Социальная изоляция в обществе усилилась во время пандемии COVID-19, которая особенно повлияла на молодёжь в возрасте 18—25 лет, пожилых, женщин, а также людей с низкими доходами.

По данным, которые ранее приводились в отчёте Объединённого исследовательского центра Европейской комиссии, согласно опросам, в начале пандемии каждый четвёртый гражданин ЕС чувствовал себя одиноко. В США социологические исследования показали, что в первую волну пандемии одиночество почувствовали 71% миллениалов (поколения, рождённого между началом 1980-х и второй половиной 1990-х), а у поколения Z (рождённые после 1996 года) этот показатель достиг 79%.

В Американской кардиологической ассоциации призвали разработать специальные программы для уменьшения негативного влияния социальной изоляции и одиночества на людей из групп риска.

«Практикующим врачам следует спрашивать пациентов, как часто они взаимодействуют с социумом и насколько удовлетворены существующим уровнем взаимоотношений с родными и близкими. И быть готовыми направлять людей, испытывающих социальную изолированность или одиночество — особенно с сердечной недостаточностью или инфарктом в анамнезе, — к общественным ресурсам, которые помогут им устанавливать контакты с другими», — подчеркнула Кристал Уайли Сене.