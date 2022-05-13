Геронтолог Конев напомнил о способах профилактики деменции

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Профессор кафедры поликлинической терапии МГМСУ, врач-кардиолог и геронтолог Юрий Конев напомнил о способах профилактики деменции.
Геронтолог Конев напомнил о способах профилактики деменции
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«Можно придерживаться средиземноморской диеты, которая включает много овощей и фруктов. Стоит есть меньше красного мяса и отдавать предпочтение белому. Стоит потреблять в пищу больше растительных масел», — заявил он в беседе с Nation News.

По его словам, важно наладить режим сна, заниматься физическими нагрузками, проходить достаточное количество шагов в день.

«Важно поддерживать тонус мышечной системы, чтобы избежать старческой астении», — добавил Конев.

Ранее врач высшей категории Владимир Зайцев в разговоре с Inforeactor перечислил способы замедления старения после 50 лет.

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