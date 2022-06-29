Психиатр Читлова рассказала, к каким заболеваниям может привести одиночество

Психиатр, психотерапевт, руководитель центра психотерапии к. м. н. Виктория Читлова рассказала, что одиночество и отсутствие общения могут привести дистрессам, расстройствам ЖКТ и сердечно-сосудистой системы.

«Очень важно помнить, что, в отличие от всех других живых организмов на Земле, люди — это самые социальные существа. Для нас общение — это залог выживаемости. И если контактов меньше обычного, организм на биологическом уровне начинает испытывать состояние стресса, которое, затянувшись, может перейти в дистресс», — объяснила Читлова в беседе с URA.RU.

По её словам, дистресс — это состояние, когда стрессовые адаптационные механизмы истощаются и человек начинает болеть.

«У кого-то это желудочно-кишечный тракт, у кого сердечно-сосудистая система», — отметила Читлова.

Она добавила, что из-за одиночества у пожилых людей, например, может снижаться продолжительность жизни, повышается склонность к депрессиям.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль в беседе с Nation News перечислила меры по поддержанию правильной работы сердечно-сосудистой системы.