Психиатр Читлова рассказала, к каким заболеваниям может привести одиночество
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«Очень важно помнить, что, в отличие от всех других живых организмов на Земле, люди — это самые социальные существа. Для нас общение — это залог выживаемости. И если контактов меньше обычного, организм на биологическом уровне начинает испытывать состояние стресса, которое, затянувшись, может перейти в дистресс», — объяснила Читлова в беседе с URA.RU.
По её словам, дистресс — это состояние, когда стрессовые адаптационные механизмы истощаются и человек начинает болеть.
«У кого-то это желудочно-кишечный тракт, у кого сердечно-сосудистая система», — отметила Читлова.
Она добавила, что из-за одиночества у пожилых людей, например, может снижаться продолжительность жизни, повышается склонность к депрессиям.
Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль в беседе с Nation News перечислила меры по поддержанию правильной работы сердечно-сосудистой системы.