Психолог заявил, что из-за пандемии многие изменили отношение к одиночеству

Руководитель отдела медицинской психологии Научного центра психического здоровья Сергей Ениколопов заявил, что из-за пандемии многие изменили отношение к одиночеству, перестав считать его чем-то негативным.

«Есть такое понятие в психологии, как социальная желательность ответа, то есть никто открыто никогда не признается в том, что он, например, ненавидит людей, или в том, что он негодяй», — заявил Ениколопов в беседе с ОСН.

По его словам, если раньше быть одиноким было непривлекательно, то после пандемии люди перестали бояться такого статуса.

Ранее психолог Валентин Денисов-Мельников в беседе с ФАН выразил мнение, что коронавирус у оптимистично настроенных пациентов протекает в более лёгкой форме, чем у тех, кто привык сильно переживать из-за здоровья.