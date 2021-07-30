Психолог заявил, что из-за пандемии многие изменили отношение к одиночеству

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Руководитель отдела медицинской психологии Научного центра психического здоровья Сергей Ениколопов заявил, что из-за пандемии многие изменили отношение к одиночеству, перестав считать его чем-то негативным.
Психолог заявил, что из-за пандемии многие изменили отношение к одиночеству
  • Reuters

«Есть такое понятие в психологии, как социальная желательность ответа, то есть никто открыто никогда не признается в том, что он, например, ненавидит людей, или в том, что он негодяй», — заявил Ениколопов в беседе с ОСН.

По его словам, если раньше быть одиноким было непривлекательно, то после пандемии люди перестали бояться такого статуса.

Ранее психолог Валентин Денисов-Мельников в беседе с ФАН выразил мнение, что коронавирус у оптимистично настроенных пациентов протекает в более лёгкой форме, чем у тех, кто привык сильно переживать из-за здоровья.

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