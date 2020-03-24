«Алкоголь — не лучшее решение»: психолог — об особенностях самоизоляции из-за коронавируса и её возможных последствиях

Всё больше россиян оказываются в добровольной или вынужденной самоизоляции в связи с пандемией коронавируса. Московские власти обязали людей старше 65 лет оставаться дома и выходить на улицу только в случае крайней необходимости. Аналогичные меры действуют в отношении граждан, вернувшихся на родину из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Многие компании переводят своих сотрудников на удалённый режим работы, чтобы не допустить распространения вируса. RT поговорил с руководителем отдела медицинской психологии ФГБНУ «Научный центр психического здоровья» Сергеем Ениколоповым, чтобы выяснить, как самоизоляция влияет на психическое и эмоциональное состояние человека.

— Из-за эпидемии коронавируса всё больше людей оказываются в вынужденной или добровольной самоизоляции. Как с точки зрения психологии она влияет на состояние человека? Могут ли быть негативные последствия и кто находится в группе риска?

— Большинству людей всё-таки есть чем заняться дома, для них самоизоляция станет возможностью выполнить дела, которые они долго откладывали просто потому, что времени не было. Ещё часть людей найдёт себе занятие в развлечениях, например в просмотре телевизора.

Самая сложная группа — люди, которые не знают, чем заполнить внезапно появившееся свободное время.

Эти люди могут заняться поиском информации о различных «народных» способах не заболеть коронавирусом — и начитаться, например, что в качестве средства профилактики можно использовать различные спиртные напитки: настойки на чесноке, перце. Я такие советы уже видел в интернете, и для людей, решивших им последовать, есть опасность попросту напиться. К сожалению, это может случиться даже не с людьми, склонными к алкоголизму, а вообще с каждым. Всем следует помнить, что алкоголь не лучшее решение и не лучший способ провести свободное время.

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— Просидев несколько дней дома, в четырёх стенах, многие начинают жаловаться на скуку из-за отсутствия возможности куда-то выбраться, встретиться с друзьями. Чем это чревато и как с этим бороться?

— Это опасный момент, и здесь нужно перебороть свои желания и помнить о социальной ответственности. Но социальная ответственность может быть ложно понятой. Например, человек решает, что его социальный долг заключается в том, чтобы продолжать ходить на работу и взаимодействовать с другими людьми, при этом игнорируя возможные последствия.

Уже есть печальный пример в Ставрополе, где врач-инфекционист прилетела из-за границы, скрыла эту информацию и вместо соблюдения карантина пошла «выполнять свой рабочий долг», твёрдо уверенная, что её социальная ответственность — встретиться со своими сотрудниками, раздать указания, принять участие в конференциях и так далее.

Нужно помнить, что главная социальная ответственность, которая на нас сейчас лежит, — не заражать других людей, не допускать распространения вируса. И пока это важнее какой-то рабочей миссии.

— Информационный фон сейчас довольно негативный: эпидемия коронавируса, финансовый кризис, обвал цен на нефть. Как людям, оказавшимся один на один со всеми этими новостями, бороться с растущей тревожностью?

— Здесь очень важно воспользоваться советом булгаковского профессора Преображенского. Он рекомендовал не читать советских газет, а нам стоит отказаться от чтения соцсетей. Надо фильтровать информационный поток. Большинство из нас не являются ни трейдерами, ни банкирами — так пускай у них голова болит, что там творится на рынках. Обыватель — в хорошем смысле этого слова — должен жить своей, нормальной жизнью.

Надо игнорировать панические сообщения в социальных сетях, помня, что их пишут такие же напуганные люди. Им кажется, что, публикуя всё подряд, они участвуют таким образом в социальной жизни и кому-то помогают. Но (за единичными исключениями) люди пишут подобные тексты, исходя из собственного страха и пытаясь от него таким образом избавиться.

Нужно усилием воли отказаться от постоянного просмотра новостной ленты. Лучше поднять телефонную трубку и позвонить своим близким. Услышать человеческий голос и просто с кем-то поговорить — всё-таки более предпочтительный способ поддерживать социальные связи, чем общение посредством текстовых сообщений в соцсетях.

— Из-за эпидемии коронавируса многие компании переводят своих сотрудников на удалённую работу. Некоторым сложно организовать себя и избежать спада продуктивности. Есть ли какие-то способы не выпадать из строя, выполняя работу из дома?

— При переходе на удалённую работу продуктивность, скорее всего, упадёт — люди параллельно выполняют какие-то домашние обязанности, вокруг них крутятся дети, в конце концов. Но это, скорее, вопрос из области волевых усилий.

Работодатели тоже должны понимать, что работа в удалённом доступе связана с некоторыми сложностями. Они, скорее всего, и сами ожидают, что количество выполненной работы может оказаться меньше, чем когда сотрудники находятся в офисе. Это риск, на который они идут осознанно.

Каких-то универсальных советов для сохранения продуктивности у меня нет, но сам сотрудник должен понимать, что работодатель может сделать о нём определённые выводы. Это своего рода проверка, насколько ответственно он относится к своим должностным обязанностям.

— Сейчас в карантин уходят целыми семьями — люди оказываются наедине друг с другом 24/7 без возможности остаться в одиночестве или сменить обстановку. Могут ли на этом фоне возникать проблемы, возможен ли всплеск домашнего насилия?

— Гипотетически (хотя этого пока никто не проверял) может оказаться, что из своего невольного заточения некоторые пары выйдут на грани развода. Насчёт увеличения числа случаев домашнего насилия что-то утверждать сложно, хотя и исключать такого тоже нельзя.

Однако другие пары, напротив, используют это время, чтобы улучшить свои отношения. Наконец оказавшись наедине, люди могут стать ещё ближе, внимательнее друг к другу — вполне возможно, что мы ещё увидим всплеск деторождения на фоне нынешнего карантина. В принципе, это очень даже хорошо: ведь проявление чувств в такое время — это тоже взаимная поддержка, которая многим сейчас нужна.

— Сказалась ли ситуация с коронавирусом и соблюдение режима самоизоляции на загруженности линий психологической помощи?

— Да. Те, кто работает в этой сфере, уже отмечали, что звонить по телефонам доверия стали чаще. Есть те, кто звонят просто потому, что одиноки — им больше не с кем поговорить. Кто-то обращается за советами, спрашивает, как снять тревогу. То есть отмечается рост обращений, но в общем-то сотрудники горячих линий психологической помощи к этому готовы.