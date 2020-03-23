«Создание опасности для жизни людей и халатность»: СК возбудил дело в отношении нарушившего карантин инфекциониста

Врач, нарушившая предписания по нахождению в изоляции, исключена из списка главных внештатных инфекционистов Ставропольского края. Об этом сообщили в региональном минздраве. Следственный комитет возбудил в отношении специалиста уголовное дело по статьям «Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей» и «Халатность». По последним данным, в России зарегистрировано в общей сложности 438 подтверждённых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

В отношении главного инфекциониста Ставропольского края, профессора медакадемии Ставрополя Ирины Санниковой, заразившейся коронавирусной инфекцией COVID-19, возбуждено уголовное дело о нарушении режима самоизоляции в целях профилактики распространения коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета.

«Первый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю возбудил уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 237 УК РФ («Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей») и ст. 293 УК РФ («Халатность»)», — говорится в сообщении.

По данным следствия, в начале марта Санникова, профессор кафедры инфекционных болезней и фтизиатрии Ставропольского государственного медицинского университета и главный внештатный специалист по инфекционным болезням краевого минздрава, не оповестила своё руководство о том, что выезжала на отдых в Испанию, где находилась с 6 по 9 марта, а также не приняла меры к 14-дневной изоляции с целью профилактики распространения инфекции в период пандемии. Отмечается, что женщина вела повседневный образ жизни, в частности, посещая конференции и университет, пока 17 марта не была госпитализирована: ей поставили диагноз «коронавирусная инфекция».

Наряду с этим ненадлежащим образом проконтролировали ситуацию должностные лица исполнительных органов государственной власти Ставропольского края и Роспотребнадзора.

«В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершённых деяний и лиц, подлежащих привлечению в качестве обвиняемых. Расследование уголовного дела продолжается», — пояснили в ведомстве.

Вместе с тем первый заместитель министра здравоохранения региона Юрий Литвинов в эфире Первого канала сообщил, что Ирину Санникову исключили из списка главных внештатных инфекционистов Минздрава Ставрополья.

Кроме того, стало известно о предложении Минюста внести поправки в Кодекс об административных правонарушениях, предусматривающие ответственность за нарушение правил карантина. Как стало известно РИА Новости, новые меры будут направлены на то, чтобы «обеспечить неукоснительное соблюдение законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения».

Помимо этого, в Следственном комитете приступили к процессуальной проверке в связи с распространением недостоверных сведений относительно количества заболевших COVID-19 в России с целью усиления панических настроений. Проверка начата по ч. 1 ст. 237 УК РФ («Искажение информации о событиях, фактах или явлениях, создающих опасность для жизни или здоровья людей») и ч. 4 ст. 128.1 УК РФ («Клевета»).

В свою очередь, президент Союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата» доктор Леонид Рошаль считает, что развернувшаяся в мире пандемия коронавирусной инфекции является «репетицией биологической войны».

Также по теме «Связано с завозами из стран Европейского региона»: за сутки в России выявлен 71 случай заражения коронавирусом За минувшие сутки в России выявлен 71 новый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Все новые заболевшие зафиксированы в...

«Мы сейчас говорим только об этом, мы не говорим про атомную войну, мы не говорим про терроризм. И насколько вообще здравоохранение мира готово к этому, и насколько мы готовы к этому. И должна у нас быть разумная достаточность», — заявил он в эфире телеканала «Россия 24».

Вместе с тем он заметил, что происходящее указывает на необходимость развития здравоохранения во всех регионах России.

Напомним: 23 марта мэр Москвы Сергей Собянин ввёл в столице новые меры по предотвращению распространения инфекции. В первую очередь они затрагивают лиц старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями, такими как сахарный диабет, бронхиальная астма, хроническая болезнь почек, онкологические заболевания, а также перенёсших инфаркт или инсульт. Им предписано с 26 марта по 14 апреля находиться на домашнем карантине и не посещать любые общественные места.

«Надеюсь, что объявленные сегодня меры противодействия коронавирусной инфекции будут восприняты с пониманием. В складывающейся ситуации они абсолютно необходимы», — заявил Собянин.

Также на russian.rt.com Карта RT: в каких регионах России зафиксирована коронавирусная инфекция COVID-19

Согласно последним данным, в России в общей сложности зарегистрировано 438 подтверждённых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. При этом уже 17 человек выздоровели после инфицирования.