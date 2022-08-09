Бор, серебро и железо: российские учёные создали покрытие для медицинских имплантатов на основе наночастиц металлов
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- © Shannon Fagan
Российские учёные из НИТУ «МИСИС» совместно с коллегами из Государственного научного центра прикладной микробиологии и биотехнологии разработали антибактериальное покрытие для медицинских имплантатов на основе наночастиц нитрида бора, соединённых с наночастицами металлизированного серебра или оксида железа. Инновационное покрытие способно обеспечить практически полное уничтожение микробных и грибковых патогенов, рассказали RT в пресс-службе университета. Результаты исследования опубликованы в журнале Applied Surface Science. Работа выполнена в рамках проекта Российского научного фонда и программы «Приоритет 2030».
Учёные НИТУ «МИСИС» давно работают над созданием антибактериальных покрытий для имплантатов. В 2020 году RT сообщал о разработке покрытия, где основными бактерицидными агентами выступали наночастицы нитрида бора и антибиотики, которыми учёные насыщали микропоры бактерицидной плёнки. Технология позволяла добиться лечебного эффекта даже при пониженной в 100 раз по сравнению с обычными инъекциями дозировке антибиотика.
Однако разработчики решили создать бактерицидное покрытие на основе исключительно наночастиц металлов, без применения лекарственных антибиотиков.
Исследователи напоминают, что по мере увеличения количества хирургических операций в мире растёт и резистентность бактерий к антибиотикам. Кроме того, применение высоких доз антибиотиков для терапии воспалений вокруг имплантатов порой тяжело переносится пациентами.
Новое покрытие для имплантатов, разработанное российскими учёными, обладает бактерицидным действием за счёт тройного эффекта.
- Соавтор исследования, сотрудник лаборатории «Неорганические наноматериалы» НИТУ «МИСИС» Кристина Гудзь изучает образец полученного материала
- © Пресс-служба НИТУ «МИСиС»
Наночастицы нитрида бора обладают уникальной сферической формой с игольчатой поверхностью, позволяющей повреждать и разрывать мембрану бактериальных клеток при физическом контакте с ними. Помимо этого, такие повреждения высвобождают ионы металлов — железа или серебра, а также приводят к образованию активных форм кислорода. Свободные радикалы активно повреждают стенки микроорганизмов, вызывая их гибель. В рамках опытов 100% исследованных бактериальных штаммов, а также грибок Candida parapsilosis погибли в течение суток в результате контакта с инновационным покрытием.
«Наши исследования показали, что при минимальной ингибирующей (подавляющей. — RT) концентрации наночастицы оксида железа (74 мкг/см²) эффективно подавляют рост грамотрицательных бактерий кишечной палочки, а также золотистого стафилококка и пневмококков уже в течение первых трёх часов. Покрытия с серебром в минимальной концентрации 12 мкг/с полностью инактивируют бактерии», — рассказала один из авторов исследования, сотрудник лаборатории «Неорганические наноматериалы» НИТУ «МИСИС» Кристина Гудзь.
Исследователи уже провели эксперименты в лабораторных условиях и доказали, что новое покрытие нетоксично и безопасно для человека.
Специалисты планируют провести исследования на штаммах особо опасных вирусов и бактерий, в том числе на SARS-CoV-2. По словам учёных, в дальнейшем покрытия могут применяться не только для имплантатов — на их основе может быть создан перевязочный материал для травматологии и хирургии.