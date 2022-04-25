«Перспективное направление»: российские учёные разрабатывают лекарство от непереносимости глютена

Учёные из МГУ исследовали возможные источники ферментов, которые могут применяться для лечения хронической непереносимости глютена — целиакии. Удалось выяснить, что такие вещества вырабатывают насекомые, питающиеся зерном — вредители мучных складов. Исследователи намерены продолжить работу и создать на основе обнаруженных ферментов препарат для терапии целиакии. Пока в мире таких лекарств нет.

Сотрудники кафедры химии природных соединений химического факультета МГУ и из НИИ физико-химической биологии им. А.Н. Белозерского МГУ предложили применять для лечения непереносимости глютена (целиакии) ферменты, вырабатываемые некоторыми видами насекомых. Об этом сообщила пресс-служба МГУ. Результаты исследования опубликованы в журнале Pharmaceutics.

Учёные установили, что такие вещества вырабатывают личинки мучного жука Tenebrio molitor. Своё название насекомое получило из-за того, что его личинки являются вредителями мучных и зерновых складов.

Исследователи уверены, что на основе этих ферментов можно создать препараты для терапии непереносимости глютена у людей.

© Александр Кучеров/пресс-служба химического факультета МГУ

«Это очень перспективное направление, требующее проведения исследований, направленных на поиск и изучение глютеназ (ферментов, расщепляющих глютен. — RT), обладающих высокой эффективностью и безопасных для человека», — цитирует пресс-служба МГУ соавтора исследования, ведущего научного сотрудника кафедры химии природных соединений химического факультета МГУ профессора Ирину Филиппову.

Учёные планируют продолжить работу, чтобы создать лекарственный препарат на основе обнаруженных пищеварительных ферментов насекомых-вредителей.

Филиппова напомнила, что окончательные выводы относительно эффективности применения этих соединений в терапии целиакии можно будет сделать только по итогам серьёзных клинических исследований. Однако уже сейчас известно, что приём специальных ферментов может снижать негативное воздействие глютена для пациентов с целиакией, такие препараты могут дополнять специальную диету.

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Целиакия — хроническая непереносимость белков злаковых растений, болезнь носит наследственный, аутоиммунный характер. В этом случае ферментная система человека неспособна полностью расщеплять глютен до аминокислот, расщепление происходит только до стадии крупных олигопептидов, некоторые из которых токсичны для человека.

У людей с целиакией употребление глютена может приводить к повреждению слизистой оболочки тонкого кишечника, его атрофии и нарушению всасывания питательных веществ. Также болезнь может приводить к повреждению других систем организма.

Всего от этого расстройства страдают примерно 1—2% людей от общей численности населения. Причём возникнуть непереносимость глютена может в любом возрасте.

Фармацевтической терапии целиакии не существует. Главным способом лечения остаётся соблюдение пациентами безглютеновой диеты. Придерживаться такого питания непросто, поскольку глютен содержится во многих популярных продуктах питания. Так, глютен присутствует в пшенице, ржи и ячмене, а также широко применяется в пищевой промышленности.

Хотя поиск ферментов, которые могли бы помочь таким пациентам, активно ведётся научным сообществом, пока такие лекарственные препараты не зарегистрированы. Как сообщили в МГУ со ссылкой на данные организации Celiac Disease Foundation, на сегодня лишь два энзиматических препарата против целиакии проходят клинические испытания и три — доклинические.