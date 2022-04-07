«Восстановить нормальную структуру»: российские учёные запатентовали методику лечения фиброза лёгких

Учёные из МГУ разработали и запатентовали новый принцип лечения и профилактики фиброза лёгких. Терапия основана на действии биологически активных веществ, выделяемых из особых стволовых клеток человека — мезенхимных стромальных клеток (МСК). Донором этих веществ может выступать сам пациент. Изобретение уже запатентовано, его роль особенно велика на фоне пандемии коронавируса — примерно в 10% случаях побочным эффектом COVID-19 становится лёгочный фиброз. До последнего времени считалось, что излечить фиброз практически невозможно.

В МГУ разработали новый подход к борьбе с фиброзом лёгких — работа велась в Институте регенеративной медицины Медицинского научно-образовательного центра МГУ и на факультете фундаментальной медицины. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Изобретение уже зарегистрировано Роспатентом. Работы, на основе которых был создан препарат, проводились при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований.

В качестве действующего вещества лекарства используется секретом мезенхимных стромальных клеток (МСК) жировой ткани человека — особых стволовых клеток. МСК присутствуют в большинстве тканей и органов, они способны продуцировать биологически активные вещества, оказывающие трофическое и регенеративное действие. Секретомом называют комплекс этих веществ, среди которых особая роль отводится внеклеточным везикулам. Этот компонент обеспечивает перенос генетической информации и передачу биологически активных молекул.

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Эффект запатентованного учёными препарата основан на действии содержащихся в везикулах РНК — эти белки регулируют процесс дифференцировки (перерождения) лёгочных клеток. Препарат способен подавлять процесс образования фиброзной ткани и активировать восстановление уже повреждённых тканей.

«За счёт этого механизма секретом МСК при введении может как ингибировать развитие и прогрессирование фиброза, так и эффективно способствовать его разрешению, позволяя восстановить нормальную структуру и, потенциально, функцию повреждённой ткани», — приводит пресс-служба МГУ слова кандидата биологических наук, сотрудницы Института регенеративной медицины МНОЦ МГУ Наталии Басаловой.

Авторы исследования отмечают, что лекарство на основе секретома может помочь людям, у которых фиброз лёгких развился после COVID-19. С такими последствиями коронавирусной инфекции столкнулись до 10% пациентов. Эту статистику ранее привёл в беседе с РБК профессор кафедры фтизиатрии и пульмонологии лечебного факультета МГМСУ им. А.И. Евдокимова Сергей Бабак.

Фиброз — процесс замещения ткани органа нефункциональной соединительной тканью в результате ранений, ожогов или инфекций. До сих пор считалось, что излечить фиброз практически невозможно, поскольку рубцовая ткань не регенерируется в обычную.

При этом авторы исследования отмечают, что лекарство может найти применение не только для борьбы с последствиями COVID-19, но и для эффективного заживления ран, лечения онкологических заболеваний и любых других, сопровождаемых образованием фибротической ткани.

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О ранних этапах работы учёных из МГУ по созданию методики лечения и профилактики фиброза RT сообщал в 2020 году — тогда терапевтический механизм был изучен в рамках фундаментального исследования. Его результаты были опубликованы в журнале Cells. На тот момент препарат проходил испытания на животных.

Как рассказала тогда RT заведующая лабораторией репарации и регенерации тканей Института регенеративной медицины МГУ Анастасия Ефименко, в рамках лечения планируется брать МСК у самих пациентов или у доноров, а затем выделять необходимые для лечения компоненты.