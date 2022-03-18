«Угроза всё ещё сохраняется»: можно ли говорить о скором завершении пандемии COVID-19

Власти целого ряда стран начали постепенно снимать введённые во время пандемии коронавируса санитарные ограничения. В частности, такие решения были приняты в некоторых регионах РФ, Италии, Франции, США. Эксперты со своей стороны отмечают, что развитие глобальной эпидемиологической ситуации внушает осторожный оптимизм: штамм «омикрон» и его разновидность «стелс-омикрон» реже приводят к таким тяжёлым последствиям для инфицированных, как это было в случае с более ранними вариантами SARS-CoV-2. При этом в некоторых государствах заболеваемость продолжает расти, что, по мнению учёных, может быть связано с новыми штаммами. Специалисты допускают, что пандемия может завершиться в обозримом будущем, однако для этого необходимо пристально следить за изменением эпидобстановки и своевременно вакцинироваться.

Многие страны отменяют или ослабляют санитарно-эпидемиологические ограничения и меры, введённые во время пандемии COVID-19. По мнению экспертов, эти шаги внушают осторожный оптимизм и позволяют говорить о возможном завершении пандемии коронавируса.

Так, с 21 марта в Болгарии больше не будут нужны «зелёные» сертификаты для посещения публичных мест, а с 29 марта запланирована отмена обязательного тестирования школьников на COVID-19. При этом студенты вузов и преподаватели продолжат носить маски, также сохраняется требование регулярно проветривать и дезинфицировать помещения.

Ослабляется санитарный режим и в Италии, где с 1 апреля большинство локаций на открытом воздухе можно будет посещать без предъявления ковид-сертификатов. С 1 мая это правило планируется распространить и на публичные закрытые помещения. О нововведениях 17 марта объявил министр здравоохранения республики Роберто Сперанца.

«Жить в безопасности»

С 15 марта канули в Лету некоторые санитарные ограничения в Эстонии. От граждан уже не будут требовать сертификаты о вакцинации от COVID-19, а заведения смогут работать по ночам. При этом требование носить маски в публичных местах пока сохраняется.

Французские власти также приостановили с 14 марта действие вакцинных пропусков в тех населённых пунктах, где ранее их требовалось предъявлять. Это решение в начале месяца анонсировал премьер-министр республики. На отмену ряда ограничений руководство страны пошло в связи с улучшением эпидемиологической обстановки и значительным снижением нагрузки на больницы. Кроме того, масочный режим больше не действует в закрытых помещениях — за исключением общественного транспорта и медицинских организаций.

Стоит отметить, что ограничения были отменены на фоне роста заболеваемости COVID-19 во Франции. За несколько дней этот показатель, как сообщил 11 марта министр здравоохранения Оливье Веран, составил 20%. Впрочем, по его словам, несмотря на это, нагрузка на больницы продолжила снижаться.

Медицинские маски

Gettyimages.ru

© Paul Yeung/Bloomberg

Некоторые азиатские страны также идут по пути ослабления санитарных ограничений. К примеру, для въезда на территорию Вьетнама больше не придётся предъявлять сертификат о вакцинации или выдерживать карантин. Начиная с 16 марта для посещения этой страны достаточно отрицательного ПЦР-теста.

В Пакистане послабления коснутся только вакцинированных граждан. Для них снимаются ограничения, касающиеся проведения свадеб, религиозных мероприятий, работы ресторанов, рынков и спортивных объектов, о чём ранее заявил министр планирования и развития республики Асад Умар.

Тенденция не обошла стороной и США — на большей части страны отменили обязательное ношение медицинских масок.

«Учитывая, что 75% взрослых американцев полностью вакцинированы, а показатели госпитализации снизились на 77%, большинство американцев могут снять маски, вновь ходить на работу и учёбу и жить дальше в безопасности», — заявил глава Белого дома Джо Байден в начале марта.

Ослабляют введённые во время пандемии рестрикции и в России. По состоянию на 17 марта в 60 регионах РФ отмечалось снижение числа госпитализаций, и только в 22 субъектах этот показатель вырос. Суммарно по всей стране количество госпитализаций за сутки снизилось на 15,8%. Такую статистику обнародовали в федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

А за неделю с 7 по 13 марта заболеваемость COVID-19 в России снизилась более чем на 40% по сравнению с предыдущим периодом.

«Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения составил 246,2 и снизился на 41,4% по сравнению с предыдущей неделей», — говорилось в сообщении оперштаба.

Улучшение эпидемической ситуации позволило с 15 марта отменить в Москве обязательное ношение масок, а также антиковидные меры на предприятиях и в организациях — измерение температуры тела работников, установка разделительных перегородок на рабочих местах и т. п.

«Имеет все шансы стать преобладающим штаммом»

Впрочем, в ряде государств, в том числе в Германии, сейчас наблюдается серьёзный рост заболеваемости коронавирусом. При этом ранее власти ФРГ тоже рассчитывали ослабить санитарные ограничения к 20 марта.

Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус

AP

© Bilal Hussein

Однако сейчас перспектива отмены антиковидных мер выглядит туманной — страна переживает резкий всплеск заражений. Так, 17 марта суточный прирост инфицирования составил 294 тыс. новых случаев. По информации агентства Associated Press, в Бундестаге даже обсуждается вопрос о введении в стране обязательной вакцинации.

Заболеваемость коронавирусом растёт и в КНР. Так, по данным Государственного комитета по делам здравоохранения, 16 марта в материковом Китае было зафиксировано 1226 новых случаев заражения.

Комментируя эту информацию, глава российского Минздрава Михаил Мурашко отметил, что и в ФРГ, и в Китае чаще всего выявляются случаи заражения подвидом BA.2 штамма «омикрон» — так называемым «стелс-омикроном».

«Имея более высокую контагиозность, подвариант «омикрона» BA.2 имеет все шансы скоро стать преобладающим штаммом», — отметил министр.

ФРГ и КНР — не единственные страны, в которых отмечается рост заболеваемости. Как сообщила 16 марта ВОЗ, суммарно в мире количество заражений коронавирусом выросло за последние семь дней на 8% по сравнению с предыдущей неделей. При этом число летальных исходов снизилось на 17%.

Инфекция активно распространяется сейчас в Западно-Тихоокеанском регионе (рост заражений на 29%), Африке (на 12%) и Европе (на 2%). В остальных регионах ситуация, напротив, улучшается. При этом смертность растёт только в Западно-Тихоокеанском регионе.

Выступая на брифинге в Женеве 16 марта, генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус призвал все страны к бдительности.

«Хороший коллективный иммунитет»

Доктор биологических наук, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета, профессор Сергей Нетёсов также считает, что эпидситуация в мире всё ещё требует пристального внимания. При этом, по его словам, столь различная обстановка с распространением SARS-CoV-2 в разных странах и регионах — обычное явление.

«Новые варианты вируса возникают сначала в одной локации, а потом начинают распространяться за пределы конкретного региона или страны. И эти процессы идут с разной скоростью. Допустим, например, в Германии мог появиться новый вариант вируса, а до нас он пока не дошёл», — отметил учёный в разговоре с RT.

Он напомнил, что о существовании трёх субвариантов «омикрона» известно с начала января.

Палата с больными COVID-19

AFP

© Ronny Hartmann

«Сначала появился первый субвариант, второй (BA.2. — RT) возник почти сразу за первым. Сначала второй вариант распространялся в основном в тех странах, где был на тот момент высокий уровень вакцинации и защищённости населения. Но потом он начал перемещаться в те страны, где охват вакцинацией был ниже и население менее тщательно соблюдало санитарно-эпидемиологические правила. Пока непонятно, когда распространится этот вариант у нас, потому что в России доля тех, кто переболел первым субвариантом «омикрона», выше, чем в Германии и Нидерландах», — пояснил Нетёсов.

По его мнению, сейчас нужно гораздо пристальнее, чем прежде, наблюдать за циркулирующими в России штаммами коронавируса.

«Определить их можно только путём секвенирования геномов, а пока что его объём в России намного ниже, чем в Европе», — добавил он.

Сергей Нетёсов также рассказал, какими данными оперируют эпидемиологические службы, принимая решение о снятии или введении ограничений.

«Это и процент вакцинированных, и доля переболевших, и социальная активность этих людей, а также многое другое. Более того, те рекомендации по ослаблению защитных мер, которые дают сейчас эпидемиологи в ряде стран, не касаются иммунодефицитных людей, людей с серьёзными хроническими заболеваниями и т. д. Им рекомендовано продолжать носить маски», — говорит Нетёсов.

При этом он обратил внимание на то, что вопреки росту заболеваемости COVID-19 в ряде стран, показатели смертности там увеличиваются гораздо медленнее, чем статистика заражений.

«Это говорит о том, что «омикрон» менее патогенен, чем предыдущие варианты», — отметил учёный.

Эту точку зрения разделяет и член-корреспондент РАН, профессор и главный научный сотрудник Института молекулярной биологии РАН Пётр Чумаков. Он напомнил, что вариант ВА.2 был обнаружен в Дании — во время вспышки «омикрона».

«Этот вариант оказался ещё более заразным, чем обычный «омикрон», однако по патогенности оба варианта примерно одинаковы. Есть общая закономерность, согласно которой патогенность вирусов, попавших в человеческую популяцию, со временем начинает снижаться — именно это мы и наблюдаем на примере SARS-CoV-2. Постепенно он будет превращаться в возбудителя обычной простуды. Четыре штамма коронавирусов вызывают 20% всех простудных заболеваний, а SARS-CoV-2 станет пятым штаммом», — отметил эксперт в беседе с RT.

В России до последнего времени был распространён «омикрон» ВА.1, однако сейчас в стране присутствует и «стелс-омикрон».

«Впрочем, вряд ли он вызовет новую вспышку, потому что у нас совсем недавно прошла волна «омикрона». Напротив, мы видим, что заболеваемость падает, потому что сформировался хороший коллективный иммунитет», — добавил профессор.

Вакцинация от коронавируса в РФ

РИА Новости

© Рамиль Ситдиков

По словам учёного, уровень санитарных ограничений обусловлен прежде всего способностью системы здравоохранения справиться с наплывом больных.

«Прежние варианты коронавируса обладали высокой летальностью, вызывали переполнение госпиталей. Сейчас же такого нет, большинство больниц в ряде стран вернулись к обычной работе», — пояснил Чумаков.

При этом он уверен, что продолжать вакцинироваться от COVID-19 необходимо.

«В противном случае сохранится риск появления новых штаммов, чему способствует наличие болеющих COVID-19. Однако, по большому счёту, с пандемией уже можно начинать прощаться, жить нормальной жизнью. Угроза всё ещё сохраняется, но примерно такая же, как при сезонном гриппе, который также является серьёзным заболеванием», — подытожил Чумаков.