Эксперт Роспотребнадзора Пшеничная заявила о возможности появления нового штамма COVID-19

В ближайшем будущем возможно появление нового штамма коронавируса. Об этом сообщила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора профессор Наталья Пшеничная.

«SARS-CoV-2 продолжает мутировать и, думаю, такое (появление нового штамма коронавируса. — RT) может быть», — цитирует Интерфакс Пшеничную.

По её словам, коронавирус продолжит мутировать в сторону большей заразности и меньшей тяжести клинического течения заболевания.

Ранее стало известно, что в Москве срок лечения коронавируса сокращается до семи дней, правило распространяется на тех, чей диагноз будет поставлен с 6 февраля.

Кроме того, в России, в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача, отменяется изоляция для тех, кто контактировал с заболевшими коронавирусом.

Молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков в беседе с радио Sputnik описал развитие COVID-19 до и после появления омикрон-штамма.