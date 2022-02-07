Вирусолог Чумаков спрогнозировал развитие коронавируса после «омикрона»

Молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков в беседе с радио Sputnik описал развитие COVID-19 до и после появления омикрон-штамма.

«Когда появляется не очень совершенный штамм нового вируса, каким был уханьский, то он поражает наиболее уязвимые группы населения», — заявил врач.

Он добавил, что впоследствии вирус повысил свою заразность и начал вовлекать более устойчивые возрастные группы.

По мнению Чумакова, развитие COVID-19 привело к появлению омикрон-варианта, более приспособленного к человеческой популяции.

«Коронавирус продолжает эволюционировать. Во время этого процесса он все более и более утрачивает патогенность. При этом его заразность повышается», — сказал он.

Ранее Чумаков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с распространением штамма коронавируса «омикрон».