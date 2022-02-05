В России отменили изоляцию для контактировавших с заболевшими COVID-19

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В России в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача отменяется изоляция для тех, кто контактировал с заболевшими коронавирусом.
В России отменили изоляцию для контактировавших с заболевшими COVID-19
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«Пункт 3.8 признать утратившим силу», — говорится в тексте постановления на интернет-портале правовой информации.

Как сообщает РИА Новости, пунктом 3.8 лицам, которые контактировали с заболевшими коронавирусом, предписывалось находится в изоляции не менее семи календарных дней.

Постановление вступает в силу 6 февраля.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что вакцинированным от коронавируса при контакте с больным не нужно соблюдать семидневный карантин.

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