В России отменили изоляцию для контактировавших с заболевшими COVID-19
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«Пункт 3.8 признать утратившим силу», — говорится в тексте постановления на интернет-портале правовой информации.
Как сообщает РИА Новости, пунктом 3.8 лицам, которые контактировали с заболевшими коронавирусом, предписывалось находится в изоляции не менее семи календарных дней.
Постановление вступает в силу 6 февраля.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что вакцинированным от коронавируса при контакте с больным не нужно соблюдать семидневный карантин.