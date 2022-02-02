Попова: привитым от COVID не нужно соблюдать карантин после контакта с инфицированным

Вакцинированным от коронавируса при контакте с больным не нужно соблюдать семидневный карантин. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью РИА Новости.

«Нет, не нужно! Это наше правило! Привитым и переболевшим контактным такая изоляция не показана, если у них нет симптомов. По этому поводу тоже есть значительное количество исследований о том, что у людей привитых и переболевших концентрация вируса гораздо меньше и период его выделения небольшой», — рассказала Попова в ответ на вопрос о необходимости соблюдать карантин для привитых граждан.

25 января Минюст России зарегистрировал постановление Роспотребнадзора о сокращении срока карантина по коронавирусу с 14 до семи дней.

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