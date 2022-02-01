Минтруд России рекомендовал перевести на удалёнку максимально возможное число работников

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Российская трёхсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений рекомендует перевести на удалённую работу максимально возможное число работников из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией.
Минтруд России рекомендовал перевести на удалёнку максимально возможное число работников
  • © Кирилл Каллиников
  • РИА Новости

Об этом, как сообщает РИА Новости, заявила пресс-служба Минтруда.

Отмечается, что численность работников, которых можно перевести на дистанционный режим, определяется организацией самостоятельно, исходя из её возможностей.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев прокомментировал в беседе с RT призыв вице-премьера Татьяны Голиковой перевести максимальное число сотрудников на удалённый режим работы.

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