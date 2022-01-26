В Госдуме поддержали призыв Голиковой перевести максимальное число сотрудников на удалёнку

Короткая ссылка
Полина Полетаева
Зампредседателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев прокомментировал в беседе с RT призыв вице-премьера Татьяны Голиковой перевести максимальное число сотрудников на удалённый режим работы.
В Госдуме поддержали призыв Голиковой перевести максимальное число сотрудников на удалёнку
  • Gettyimages.ru

«Я думаю, что каждый регион, каждый субъект России должен учитывать свою эпидемиологическую обстановку и, конечно, прислушаться к рекомендациям той рабочей группы, которую Татьяна Алексеевна ведёт. Потому что коронавирус — не совсем простой вирус. Он требует внимательного отношения к здоровью сотрудников и их семей», — сказал депутат.

Терентьев добавил, что он сторонник вакцинации.

«Ничего нового в мире не придумано, как бороться с различными заболеваниями, кроме как вакциной. Наши вакцины на самом деле являются эффективными. Они будут способствовать ограничению распространения вирусов в России», — заключил собеседник RT.

Ранее Голикова в рамках совещания с президентом России Владимиром Путиным порекомендовала работодателям перевести максимальное число сотрудников на удалённый режим работы.

Голикова также рассказала, что в 35 регионах России уровень госпитализаций пациентов с коронавирусом превышает средний по стране.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить