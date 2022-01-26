В Госдуме поддержали призыв Голиковой перевести максимальное число сотрудников на удалёнку
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«Я думаю, что каждый регион, каждый субъект России должен учитывать свою эпидемиологическую обстановку и, конечно, прислушаться к рекомендациям той рабочей группы, которую Татьяна Алексеевна ведёт. Потому что коронавирус — не совсем простой вирус. Он требует внимательного отношения к здоровью сотрудников и их семей», — сказал депутат.
Терентьев добавил, что он сторонник вакцинации.
«Ничего нового в мире не придумано, как бороться с различными заболеваниями, кроме как вакциной. Наши вакцины на самом деле являются эффективными. Они будут способствовать ограничению распространения вирусов в России», — заключил собеседник RT.
Ранее Голикова в рамках совещания с президентом России Владимиром Путиным порекомендовала работодателям перевести максимальное число сотрудников на удалённый режим работы.
Голикова также рассказала, что в 35 регионах России уровень госпитализаций пациентов с коронавирусом превышает средний по стране.