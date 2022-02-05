Срок лечения COVID-19 в Москве сокращается до семи дней с 6 февраля
- РИА Новости
«В соответствии с постановлением Роспотребнадзора и приказом Минздрава, срок лечения пациентов с COVID-19 сокращается до семи дней», — говорится в сообщении столичного оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Отмечается, что москвичи смогут выйти из режима самоизоляции после семи дней с момента подтверждения заболевания коронавирусом при отсутствии симптомов.
Жители столицы, заболевшие до 6 февраля, должны соблюдать режим изоляции до 14-го дня.
Ранее стало известно, что в России, в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача, отменяется изоляция для тех, кто контактировал с заболевшими коронавирусом.