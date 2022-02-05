Срок лечения COVID-19 в Москве сокращается до семи дней с 6 февраля

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В Москве срок лечения коронавируса сокращается до семи дней, правило распространяется на тех, чей диагноз будет поставлен с 6 февраля.
Срок лечения COVID-19 в Москве сокращается до семи дней с 6 февраля
  • РИА Новости

«В соответствии с постановлением Роспотребнадзора и приказом Минздрава, срок лечения пациентов с COVID-19 сокращается до семи дней», — говорится в сообщении столичного оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Отмечается, что москвичи смогут выйти из режима самоизоляции после семи дней с момента подтверждения заболевания коронавирусом при отсутствии симптомов.

Жители столицы, заболевшие до 6 февраля, должны соблюдать режим изоляции до 14-го дня.

Ранее стало известно, что в России, в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача, отменяется изоляция для тех, кто контактировал с заболевшими коронавирусом.

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