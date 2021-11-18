Терапевт Алексеева рассказала о полезной диете в период реабилитации после COVID-19

Врач общей практики, терапевт Лариса Алексеева рассказала о рационе питания в период реабилитации после перенесённого COVID-19.

В беседе с URA.RU врач сказала, что наиболее подходящей при восстановлении после коронавируса считается средиземноморская диета, поскольку она состоит из продуктов, разжижающих кровь, содержащих витамин С и цинк, которые мешают размножению вируса.

«Это оливковое масло, болгарский перец, помидоры, сельдерей, огурец, куриное яйцо, это жирная рыба, то есть омега-3, даже может быть жирная слабосолёная сельдь, это цельнозерновой хлеб. Также можно побаловать себя красной икрой, до 20 грамм, в которой содержится витамин D, уменьшающий воспалительные реакции при цитокиновом шторме», — уточнила Алексеева.

Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург в беседе с Nation News рассказал, от каких диет следует воздержаться, чтобы не навредить организму.