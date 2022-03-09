Вирусолог Чепурнов спрогнозировал дальнейшую ситуацию с пандемией

Короткая ссылка
Глава лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов спрогнозировал дальнейшую ситуацию с пандемией коронавируса.
Вирусолог Чепурнов спрогнозировал дальнейшую ситуацию с пандемией
  • РИА Новости

В беседе с Nation News он выразил мнение, что на эпидемиологическую обстановку, в частности, благотворно влияет возросший уровень вакцинации.

«К этому добавилось большое количество людей, которые вакцинированы, и тех, кто переболел. У меня есть надежда, что всё это будет беспокоить периодически, будут заболевать отдельные люди, но массового характера не будет. Я надеюсь, что на данном этапе COVID-19 уйдёт», — отметил Чепурнов.

Ранее молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с распространением штамма коронавируса «омикрон».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить