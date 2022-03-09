Вирусолог Чепурнов спрогнозировал дальнейшую ситуацию с пандемией

Глава лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов спрогнозировал дальнейшую ситуацию с пандемией коронавируса.

В беседе с Nation News он выразил мнение, что на эпидемиологическую обстановку, в частности, благотворно влияет возросший уровень вакцинации.

«К этому добавилось большое количество людей, которые вакцинированы, и тех, кто переболел. У меня есть надежда, что всё это будет беспокоить периодически, будут заболевать отдельные люди, но массового характера не будет. Я надеюсь, что на данном этапе COVID-19 уйдёт», — отметил Чепурнов.

Ранее молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с распространением штамма коронавируса «омикрон».