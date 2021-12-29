«Заразнее классических штаммов в пять-семь раз»: специалист РПН — об итогах поездки в ЮАР и изучении «омикрона»

Исследования показали, что штамм коронавируса «омикрон» в несколько раз заразнее, чем предыдущие версии SARS-CoV-2, из-за чего он может приводить к взрывному росту заболеваемости. Об этом в интервью RT рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор Наталья Пшеничная. Недавно она вернулась из ЮАР, где вместе с коллегами изучала новый штамм коронавируса. По её словам, разговоры о том, что «омикрон» якобы не опасен для людей, на практике не подтвердились — штамм способен приводить к тяжёлым формам болезни у непривитых, а её течение не отличается от «классических» симптомов COVID-19. При этом специалист констатировала, что существующие вакцины защищают и от тяжёлых случаев течения «омикрона».

— Наталья Юрьевна, расскажите о вашей работе в ЮАР. Что именно планировалось выяснить в связи с распространением в этой стране нового штамма коронавируса?

— Наша работа в ЮАР была ориентирована на изучение особенностей клиники и эпидемиологии заболевания, вызванного новым штаммом «омикрон». Конечно, работа велась при непосредственном и очень плотном взаимодействии с нашими коллегами из ЮАР: вирусологами, эпидемиологами, клиницистами. По итогам мы составили подробную клинико-эпидемиологическую картину, характеристику заболевания. Провели анализ подъёма заболеваемости, вызванного новым штаммом в ЮАР.

В рамках исследования мы посетили несколько больниц разного уровня: это были и университетские больницы, и очень крупные лечебные учреждения Йоханнесбурга. Например, одна из таких больниц была рассчитана на 4 тыс. пациентов, а другая — на 1 тыс. человек. Конечно, не все койки были заняты пациентами с COVID-19, там были и другие пациенты. Кроме того, мы побывали в районной больнице, которая обслуживала сельских жителей. Ознакомились с подходами к диагностике, лечению этого заболевания как на уровне районного звена здравоохранения, так и на уровне крупного мегаполиса.

Сделанные по итогам совместной работы выводы помогут не только нашим двум странам, но и остальным государствам в борьбе с этой инфекцией.

Основной вывод такой: ни в стационарах, ни во время изучения историй болезни мы не нашли ни одного тяжелобольного пациента, который был бы вакцинирован.

Тяжело болеют невакцинированные пациенты с сопутствующими патологиями. В начале волны подъёма заболеваемости коронавирусом штамма «омикрон» в ЮАР преимущественно фиксировались лёгкие или бессимптомные случаи заболевания у детей, подростков и молодёжи. Но в дальнейшем эта инфекция перешла на другие слои населения, начали болеть люди более старших возрастных групп, пожилые, а также те, кто не были вакцинированы от коронавируса.

Наталья Пшеничная

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Нужно отметить, что сейчас в ЮАР привито около 30% населения, однако среди лиц старше 60 лет этот показатель составляет уже более 65%. В последнее время в стационары начали поступать уже «классические» тяжёлые пациенты, преимущественно старших возрастных групп, хотя есть и те, кто моложе 50 лет, — в основном пациенты, у которых есть сопутствующие заболевания. Это или онкологическая, онкогематологическая патология, или туберкулёз, или сахарный диабет, а также, например, патологическое ожирение. Все они не были вакцинированы от коронавируса.

— То есть тяжёлых случаев среди вакцинированных не наблюдалось даже среди людей с серьёзными хроническими болезнями?

— Да, таких пациентов не было.

— Получается, вакцина защищает от штамма «омикрон», даже если у человека есть тяжёлые хронические заболевания?

— Да, причём в ЮАР применяется несколько вакцин. Это и AstraZeneca, и CoronaVac, и Pfizer, и Johnson & Johnson — после любой из них тяжёлых случаев заболевания COVID-19 не отмечалось. Это говорит о том, что все вакцины защищают от тяжёлого течения болезни, вызванной «омикроном».

— Можно эти результаты экстраполировать на российские вакцины? Предположить, как они будут действовать против «омикрона»?

— Думаю, что российские вакцины будут действовать точно так же. Потому что в ЮАР сейчас применяются самые разные типы вакцин: и на основе аденовекторов, и мРНК-вакцины, и «убитые» цельновирионные вакцины. Поэтому полученные в ЮАР результаты мы вполне можем экстраполировать и на наши препараты.

И те, кто переболел коронавирусом раньше, и те, кто был вакцинирован, все эти пациенты переносят коронавирус штамма «омикрон» легко, в амбулаторных условиях. Известен даже примерный процент таких пациентов от общего числа заболевших, это около 15—20%.

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В этом случае болезнь тянется около недели и по своей клинике очень напоминает ОРВИ, местные врачи даже сравнивали её с гриппом. У некоторых пациентов температура поднималась выше 38 °C, такое течение болезни наблюдалось на протяжении трёх–четырёх дней, однако тяжёлое поражение лёгких при этом не развивалось. И к концу первой недели подавляющее большинство таких пациентов выздоравливало.

— Чем картина заболевания «омикроном» отличается от «дельты» и уханьского штамма? Есть ли какие-то характерные признаки?

— Если говорить о невакцинированных пациентах, то в их случае врачи видели классическую картину COVID-19. Когда такие пациенты поступали в стационар, они уже были в состоянии гипоксии — наблюдались одышка, нехватка воздуха, снижение сатурации. И, конечно, наблюдалось поражение лёгких разной степени выраженности.

Те, кто был вакцинирован, а также молодые невакцинированные люди без сопутствующих рисков, они болеют легко. У них наблюдается гриппоподобное течение заболевания, с лихорадкой, першением в горле, выраженной общей слабостью и миалгией.

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— Бытует мнение, что штамм «омикрон» менее опасен, чем уханьский вариант и штамм «дельта», что его распространение может даже положить конец пандемии. Что вы думаете об этом?

— Об этом сейчас говорить нельзя. Все страны очень разные, очень разные популяции. Прежде всего, медианный возраст жителей ЮАР составляет 28 лет. А в России — около 40,3 года, разница существенная. То есть в ЮАР в процентном соотношении нет такого количества людей старше 60 лет, как у нас. А в России это широкая прослойка населения. И именно люди такого возраста наиболее уязвимы перед коронавирусом, включая штамм «омикрон». Несмотря на то что в ЮАР в целом не так много людей этой возрастной группы, а к тому же больше половины их были вакцинированы, пожилые люди из числа непривитых всё равно попадали в стационары с коронавирусом штамма «омикрон». Были в стационарах и молодые люди с тяжёлым течением болезни. Конечно, у молодёжи и детей обычно коронавирус протекает легче, но и дети тоже все разные.

— То есть пока оснований для оптимизма в связи с «омикроном» нет? Это не лёгкая простуда, как подумали многие?

— Нет-нет, говорить, что он не опасен, нельзя. Мы видели пациентов с «омикроном» и на аппаратах ИВЛ, и с неинвазивной вентиляцией лёгких.

Единственное, что можно отметить как позитивную новость, — это тот факт, что, хотя все вакцины были созданы под предыдущие штаммы коронавируса, они дают защиту и от «омикрона», от тяжёлых форм заболевания. Вакцинированный может заболеть, но протекать заболевание будет легко.

— Что удалось выяснить о заразности штамма «омикрон», как быстро он распространяется?

— Этот штамм очень контагиозный, очень летучий, если так можно сказать. По примерным оценкам, «омикрон» заразнее классических штаммов в пять-семь раз. Это позволило ему очень быстро распространиться по ЮАР и дать резкий подъём заболеваемости. И если он распространится в другой стране, там тоже будет большое количество заболевших. Конечно, если речь будет идти о молодой популяции, как в ЮАР, или вакцинированной, то люди будут болеть легко.

Тем не менее очевидно, что чем больше будет в стране заболевших, тем выше будет и процент среди них пожилых людей. Этот штамм быстро доберётся до них, если они не успеют вакцинироваться. Сейчас в ЮАР низкая летальность от коронавируса, в районе 1%. Но это только на фоне общего количества заболевших, когда начался резкий рост заболеваемости, а не в абсолютном значении.

Поэтому расслабляться нельзя, особенно если учесть различия, которые есть у популяций разных стран. Можно, например, вспомнить, что творилось в итальянском Бергамо в начале 2020 года, — я была непосредственным свидетелем тех событий. Это была самая «старая» провинция, средний возраст населения составлял там 45 лет. И конечно, в Бергамо сразу же начался резкий рост летальности, которого не было тогда даже в других провинциях Италии.

В России пожилых людей значительно больше, чем в ЮАР, поэтому и статистика может быть совершенно другой. Новый штамм очень летучий, контагиозный. В ЮАР обычно большие семьи, и если в такой семье заболевал один человек, то сразу же заболевали и все остальные домочадцы. То же самое происходит и в трудовых коллективах.

AP

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— То есть главная опасность «омикрона» — в его высокой заразности?

— Да, поэтому сейчас нужно особенно тщательно соблюдать меры предосторожности. Кстати, в ЮАР люди очень чётко соблюдают все рекомендации. Ходят в масках даже по улице, хотя там сейчас лето. И социальную дистанцию там соблюдают очень строго, могут даже сделать замечание человеку, который подойдёт слишком близко в супермаркете, например. У нас на такие вещи люди до сих пор не обращают внимания. А в ЮАР население уже «обожглось», все поняли, что такие меры работают, если им чётко следовать.

Сейчас в ЮАР заболеваемость уже снизилась в два раза по сравнению с тем резким подъёмом, который был вначале. Заболевание моментально распространилось по стране, найдя все уязвимые группы населения.

Ещё одно важное отличие — в ЮАР кампания по вакцинации начала нарастать относительно недавно, и антитела у вакцинированных людей ещё свежие.

В России вакцинация стартовала давно, есть люди, которые прошли её только один раз, не ревакцинировались. И для них тоже есть риск заболеть. Поэтому важно ревакцинироваться в определённые сроки, не нужно этим пренебрегать.

Относительно штамма «омикрон» пока можно сделать два главных вывода: он очень контагиозный, но вакцины против него работают.

— А как появление штамма «омикрон» сказывается на системе здравоохранения? Какая картина сейчас наблюдается в ЮАР, больницы справляются с притоком пациентов?

— В ЮАР амбулаторное звено здравоохранения развито не так сильно, как у нас. Там это преимущественно семейные врачи общей практики, таких поликлиник, как в России, нет. Зато у больниц есть очень большие приёмные покои, куда часто обращаются пациенты с различными жалобами. В таких покоях проводится тестирование на COVID-19, тесты сдают все пациенты, включая тех, кто обратился, к примеру, с диареей или переломом.

По итогам тестирования пациента определяют или в ковидную, или в обычную зону. Если человек не нуждается в госпитализации, то ему дают рекомендации и отправляют домой, под наблюдение семейного врача. Доктора о появлении на его участке такого пациента предупреждает больница.

РИА Новости

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— Можно ли опыт ЮАР по борьбе со штаммом «омикрон» с поправками перенести на нашу почву? Чтобы спрогнозировать, что нас ждёт, когда «омикрон» придёт в Россию?

— Разумеется, сейчас этим занимаются эпидемиологи и аналитики. Но в целом наша система здравоохранения достаточно подготовилась за предыдущие волны пандемии. В России очень хорошо развито амбулаторно-поликлиническое звено. И всех обращающихся за медицинской помощью прежде всего оценивают на предмет наличия у них симптомов COVID-19. У нас есть свой опыт борьбы с пандемией, и наша система здравоохранения отличается от систем других стран. Поэтому чужой опыт нельзя просто взять и перенести, как под копирку.

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Пока что самое главное — не допустить проникновения и распространения штамма «омикрон» в России. А если это всё же произойдёт, то не допустить взрыва заболеваемости. Важно, чтобы люди заблаговременно позаботились о своей защите, пока новый штамм не пришёл к нам.

— И последний вопрос. Специалисты, да и сами переболевшие много говорят о долгосрочных последствиях коронавируса, его старых штаммов. Есть ли уже какие-то данные о последствиях «омикрона»?

— В ЮАР сначала болели молодые люди, чаще всего болели легко. Поэтому у них не было выраженного постковидного синдрома. А последствия для людей старшей возрастной группы, которые начали болеть после молодёжи, пока сложно оценить — прошло слишком мало времени. Но если речь идёт о классическом течении COVID-19, которое наблюдают наши коллеги из ЮАР, скорее всего, и постковидный синдром будет таким же, как после заражения другими штаммами. В любом случае наше сотрудничество с коллегами из ЮАР продолжается, мы будем и далее проводить совместные исследования, у нас много совместных планов.