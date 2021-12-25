Только завозные: в Минздраве рассказали о случаях штамма «омикрон» в России

Все случаи заболевания COVID-19, вызванного штаммом «омикрон», являются завозными. Об этом заявили в Минздраве России. Иных случаев заболевания на территории страны не выявлено, подчеркнули в ведомстве. За минувшие сутки в стране зафиксировано 24 946 новых случаев коронавирусной инфекции. За это время в России полностью выздоровели 42 107 человек, 981 пациент скончался.

Все случаи заболевания COVID-19, вызванного штаммом «омикрон», в России являются завозными. Об этом заявили в Минздраве РФ.

«В России зафиксированы случаи заболевания COVID-19, вызванного штаммом «омикрон», при этом, как сообщалось ранее, все эти случаи в настоящее время являются завозными. Иных случаев заболевания на территории Российской Федерации, вызванного указанным штаммом, на данный момент не выявлено», — приводит заявление министерства РИА Новости.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что ведомство разработает новые рекомендации по лечению заболевания COVID-19, вызванного «омикроном».

От также отметил, что по результатам исследований, оценивающих эффективность лечения, была выявлена необходимость «изменить определённые подходы».

«Вчера работала уже комиссия экспертов Минздрава, которая вырабатывает новые рекомендации по лечению заболеваний, вызванных новым штаммом», — сказал Мурашко, отметив, что часть позиций уже согласована.

Министр подчеркнул, что данный штамм распространяется значительно быстрее, чем предыдущие. Глава Минздрава также уточнил, что течение болезни после инфицирования «омикроном» по симптоматике схоже с гриппом.

«Поэтому дифференциальная диагностика с использованием быстрых средств диагностики новой коронавирусной инфекции важна», — сказал он.

В частности, Мурашко отметил необходимость диагностики коронавируса в детских коллективах из-за штамма «омикрон».

«Дети чаще вовлекаются в инфекционный процесс, поэтому нужно обучить детей безопасному поведению. Своевременная диагностика инфекционных заболеваний внутри детских коллективов для минимизации рисков — это ещё одна важная составляющая», — заметил он.

РИА Новости

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Между тем в гражданский оборот были выпущены первые партии вакцины от коронавируса для подростков «Спутник М», сообщает РИА Новости со ссылкой на реестр данных Росздравнадзора.

«Дата внесения в АИС Росздравнадзора: 24.12.2021. Торговое наименование: Гам-КОВИД-Вак-М. Комбинированная векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2», — отмечается в реестре.

В России за минувшие сутки было выявлено 24 946 новых случаев коронавирусной инфекции. За это время в стране полностью выздоровели 42 107 человек, 981 пациент скончался.

Наибольшее число новых случаев было зафиксировано в Москве (2714), Санкт-Петербурге (2072) и Московской области (1431).

Общее число зарегистрированных в стране случаев COVID-19 достигло 10 368 299. С начала пандемии в России вылечились 9 222 486 человек, умерли 303 250 пациентов.

В столичном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом сообщили, что в Москве за сутки госпитализированы 748 человек, на ИВЛ находятся 527.

По данным штаба, полную вакцинацию от COVID-19 в Москве прошли почти 6,3 млн человек.

«6 670 105 — вакцинация первым компонентом, 6 268 959 — полная вакцинация», — сообщается на сайте оперштаба.

Отмечается, что в Москве коллективный иммунитет к COVID-19 составляет 72%.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что давать прогнозы относительно сроков окончания пандемии невозможно, напомнив о распространении «омикрона».

«Мы видим, что творится с «омикроном» в Европе. Мы понимаем с вами, что «омикрон» уже здесь», — сказал он.

Уровень коллективного иммунитета в России в настоящее время составляет 60,4%.

Первым компонентом вакцины от COVID-19 привиты более 77,8 млн россиян, двумя — свыше 73 млн.

Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, что обстановка по коронавирусу улучшилась в 17 регионах, а ухудшение отмечается в двух.

«России, в отличие от стран Европы, пока удаётся справляться с пандемией без серьёзных ограничений, важно сохранить этот баланс, соблюдая меры профилактики на каникулах», — приводит РИА Новости её слова.

Накануне президент Владимир Путин заметил, что число жертв коронавируса всё ещё велико.

«Эпидемия, как мы знаем, ещё не отступила. Число ежедневных инфицирований и потерь, к сожалению, слишком велико», — заявил он.

В связи с этим глава государства призвал продолжить работу по борьбе с коронавирусом и уделить особое внимание вопросам здравоохранения, особенно в период новогодних праздников.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), штамм «омикрон» выявили уже в 110 странах мира. Там подчёркнули, что этот вариант коронавируса распространяется быстрее, чем «дельта», но при этом может оказаться менее тяжёлым.