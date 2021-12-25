Глава Минздрава Мурашко: течение заболевания «омикроном» по симптоматике схоже с гриппом

Течение болезни после инфицирования «омикроном» по симптоматике схоже с гриппом, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Об этом сообщает ТАСС.

«Особенности клиники — мы видим, что маскируется под гриппоподобное течение заболевания. Поэтому дифференциальная диагностика с использованием быстрых средств диагностики новой коронавирусной инфекции важна», — сказал министр во время рабочей поездки в Ростов-на-Дону.

Ранее доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в беседе с НСН отметил, что быстрое распространение «омикрона» не означает, что количество смертей от COVID-19 увеличится.