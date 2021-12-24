В России эпидобстановка улучшилась за неделю в 17 регионах

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что эпидобстановка по коронавирусу за неделю улучшилась в 17 регионах России, в двух отмечается ухудшение.

«Индикация на тепловой карте портала стопкоронавирус.рф, которая даёт комплексную оценку ситуации, показывает, что обстановка улучшилась в 17 регионах, а ухудшение отмечается в двух регионах. России, в отличие от стран Европы, пока удаётся справляться с пандемией без серьёзных ограничений, важно сохранить этот баланс, соблюдая меры профилактики на каникулах», — приводит РИА Новости её слова.

В оперштабе уточнили, что ухудшение ситуации по COVID-19 за неделю отмечается в Кемеровской области и Ингушетии.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с омикрон-штаммом коронавируса в России.