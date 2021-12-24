В Кремле заявили, что штаб по борьбе с коронавирусом следит за ситуацией с омикрон-штаммом

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с омикрон-штаммом коронавируса в России.
В Кремле заявили, что штаб по борьбе с коронавирусом следит за ситуацией с омикрон-штаммом
  • Reuters

«Вы знаете, что работает штаб правительства, все корректировки там происходят в живом режиме. Здесь нет необходимости в каких-то дополнительных импульсах, это всё учитывается», — ответил Песков на вопрос, не считают ли в Кремле, что действия по борьбе с коронавирусом можно было бы скорректировать с учётом быстрого распространения нового штамма, в том числе в Европе.

Ранее кандидат медицинских наук иммунолог Николай Крючков заявил, что темпы распространения штамма коронавируса «омикрон» заставляют сократить срок ревакцинации от COVID-19 до четырёх месяцев.

Глава центра им. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург заявил, что штамм коронавируса «омикрон» сильнее распространяется в популяции.

Также профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона, доктор биологических наук Анча Баранова в беседе с URA.RU предположила, что люди, потерявшие обоняние из-за коронавируса, более склонны к продолжительному постковидному синдрому.

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