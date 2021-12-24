Иммунолог призвал сократить срок ревакцинации до четырёх месяцев из-за «омикрона»

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Кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков заявил, что темпы распространения штамма коронавируса «омикрон» заставляют сократить срок ревакцинации от COVID-19 до четырёх месяцев.
Иммунолог призвал сократить срок ревакцинации до четырёх месяцев из-за «омикрона»
  • Reuters
  • © Evgenia Novozhenina

«Омикрон-штамм коронавируса уже пришёл в Россию. До конца декабря этого года он станет доминирующим в Москве и Санкт-Петербурге, а потом пойдёт дальше», — заявил он в интервью радио Sputnik.

Крючков отметил, что темпы распространения новой разновидности коронавируса и его влияние на организм диктуют необходимость ревакцинации от COVID-19 «во временном окне до четырёх месяцев».

По его словам, невозможно представить человека, у которого на протяжении девяти месяцев и более будет сохраняться необходимый для защиты от «омикрона» уровень антител.

Ранее глава центра имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург заявил, что штамм коронавируса «омикрон» сильнее распространяется в популяции.

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона, доктор биологических наук Анча Баранова в беседе с URA.RU предположила, что люди, потерявшие обоняние из-за коронавируса, более склонны к продолжительному постковидному синдрому.

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