Иммунолог призвал сократить срок ревакцинации до четырёх месяцев из-за «омикрона»

Кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков заявил, что темпы распространения штамма коронавируса «омикрон» заставляют сократить срок ревакцинации от COVID-19 до четырёх месяцев.

«Омикрон-штамм коронавируса уже пришёл в Россию. До конца декабря этого года он станет доминирующим в Москве и Санкт-Петербурге, а потом пойдёт дальше», — заявил он в интервью радио Sputnik.

Крючков отметил, что темпы распространения новой разновидности коронавируса и его влияние на организм диктуют необходимость ревакцинации от COVID-19 «во временном окне до четырёх месяцев».

По его словам, невозможно представить человека, у которого на протяжении девяти месяцев и более будет сохраняться необходимый для защиты от «омикрона» уровень антител.

Ранее глава центра имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург заявил, что штамм коронавируса «омикрон» сильнее распространяется в популяции.

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона, доктор биологических наук Анча Баранова в беседе с URA.RU предположила, что люди, потерявшие обоняние из-за коронавируса, более склонны к продолжительному постковидному синдрому.