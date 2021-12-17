Российские специалисты изучили клинические проявления омикрон-штамма у инфицированных в ЮАР

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Специалисты Минздрава России и Роспотребнадзора совершили визит в клиники ЮАР и ознакомились с условиями лечения пациентов, инфицированных омикрон-штаммом коронавируса, и особенностями течения заболевания.
Российские специалисты изучили клинические проявления омикрон-штамма у инфицированных в ЮАР
  • AP

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения России.

«Сегодня группа специалистов Минздрава России совместно со специалистами Роспотребнадзора посетила две клиники, оказывающие помощь пациентам с COVID-19, в том числе — крупнейшую в Африке клинику на три тысячи коек», — приводит Интерфакс сообщение.

Как отмечается, специалисты осмотрели отделения реанимации и инфекционные отделения для взрослых и детей, провели обход пациентов, ознакомились с протоколами лечения для разных групп больных.

В ходе визита были изучены клинические проявления нового штамма «омикрон» и особенности течения заболевания.

14 декабря самолёт Ил-76 МЧС России со специалистами Роспотребнадзора и мобильной лабораторией на борту совершил посадку в аэропорту Йоханнесбурга.

Ранее в ходе переговоров президент России Владимир Путин и лидер ЮАР Сирил Рамапоса договорились об отправке в страну группы вирусологов.

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