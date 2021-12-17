Российские специалисты изучили клинические проявления омикрон-штамма у инфицированных в ЮАР
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Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения России.
«Сегодня группа специалистов Минздрава России совместно со специалистами Роспотребнадзора посетила две клиники, оказывающие помощь пациентам с COVID-19, в том числе — крупнейшую в Африке клинику на три тысячи коек», — приводит Интерфакс сообщение.
Как отмечается, специалисты осмотрели отделения реанимации и инфекционные отделения для взрослых и детей, провели обход пациентов, ознакомились с протоколами лечения для разных групп больных.
В ходе визита были изучены клинические проявления нового штамма «омикрон» и особенности течения заболевания.
14 декабря самолёт Ил-76 МЧС России со специалистами Роспотребнадзора и мобильной лабораторией на борту совершил посадку в аэропорту Йоханнесбурга.
Ранее в ходе переговоров президент России Владимир Путин и лидер ЮАР Сирил Рамапоса договорились об отправке в страну группы вирусологов.