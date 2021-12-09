В ЮАР направят группу российских вирусологов и научных сотрудников

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Президент России Владимир Путин и лидер Южно-Африканской Республики Сирил Рамапоса договорились об отправке в ЮАР группы вирусологов.
В ЮАР направят группу российских вирусологов и научных сотрудников
  • Reuters

Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Лидеры договорились, что в ЮАР «в самое ближайшее время» направят группу российских вирусологов, эпидемиологов, научных сотрудников и врачей.

Кроме того, в республику направят санитарно-эпидемиологическую лабораторию и иное медоборудование.

Ранее Рамапоса призвал не поддаваться панике из-за распространения нового штамма коронавируса «омикрон».

В конце ноября Анатолий Альтштейн, доктор медицинских наук, вирусолог, в эфире НСН высказал мнение, что никакой актуальности с точки зрения вакцинации людей новый штамм коронавируса «омикрон» пока не представляет.

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