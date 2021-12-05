Президент ЮАР призвал не поддаваться панике из-за штамма «омикрон»

Президент ЮАР Сирил Рамапоса призвал не поддаваться панике из-за распространения нового штамма коронавируса «омикрон». Об этом сообщает ТАСС.

Рамапоса отметил, что рост случаев штамма «омикрон» COVID-19 не приводит к увеличению числа госпитализаций, что, по мнению президента ЮАР, «должно воодушевлять».

«Несмотря на то что вирус легко передаётся, это не ведёт к тревожному увеличению количества инфицированных, поступающих в больницы. Данный факт очень важен», — подчеркнул президент ЮАР.

25 ноября стало известно, что учёные выявили в Ботсване, ЮАР и Гонконге новый штамм коронавируса.

Позднее его обозначили греческой буквой «омикрон».

Всемирная организация здравоохранения на данный момент не располагает данными о смертях от нового штамма коронавируса «омикрон».