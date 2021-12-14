Спецборт МЧС со специалистами Роспотребнадзора прибыл в ЮАР
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- © EMERCOM of Russia/Twitter.com
Об этом пишет ТАСС.
Как отмечается, в Йоханнесбурге совершил посадку самолёт Ил-76 МЧС России, на борту которого находится мобильная лаборатория Роспотребнадзора на базе автомобиля КамАЗ.
К тому же спецборт доставил в ЮАР российских вирусологов, эпидемиологов, врачей Роспотребнадзора, Минздрава России и оперативную группу МЧС.
Ранее сообщалось, что самолёт МЧС России Ил-76 с вирусологами совершил загрузку мобильной лаборатории в Волгограде и вылетел в ЮАР для борьбы с COVID-19.
9 декабря в ходе переговоров президент России Владимир Путин и лидер ЮАР Сирил Рамапоса договорились об отправке в страну группы вирусологов.