Спецборт МЧС со специалистами Роспотребнадзора прибыл в ЮАР

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Самолёт Ил-76 МЧС России со специалистами Роспотребнадзора и мобильной лабораторией на борту совершил посадку в аэропорту Йоханнесбурга.
Спецборт МЧС со специалистами Роспотребнадзора прибыл в ЮАР
  • globallookpress.com
  • © EMERCOM of Russia/Twitter.com

Об этом пишет ТАСС.

Как отмечается, в Йоханнесбурге совершил посадку самолёт Ил-76 МЧС России, на борту которого находится мобильная лаборатория Роспотребнадзора на базе автомобиля КамАЗ.

К тому же спецборт доставил в ЮАР российских вирусологов, эпидемиологов, врачей Роспотребнадзора, Минздрава России и оперативную группу МЧС.

Ранее сообщалось, что самолёт МЧС России Ил-76 с вирусологами совершил загрузку мобильной лаборатории в Волгограде и вылетел в ЮАР для борьбы с COVID-19.

9 декабря в ходе переговоров президент России Владимир Путин и лидер ЮАР Сирил Рамапоса договорились об отправке в страну группы вирусологов.

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