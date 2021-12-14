Спецборт МЧС со специалистами Роспотребнадзора прибыл в ЮАР

Самолёт Ил-76 МЧС России со специалистами Роспотребнадзора и мобильной лабораторией на борту совершил посадку в аэропорту Йоханнесбурга.

Об этом пишет ТАСС.

Как отмечается, в Йоханнесбурге совершил посадку самолёт Ил-76 МЧС России, на борту которого находится мобильная лаборатория Роспотребнадзора на базе автомобиля КамАЗ.

К тому же спецборт доставил в ЮАР российских вирусологов, эпидемиологов, врачей Роспотребнадзора, Минздрава России и оперативную группу МЧС.

Ранее сообщалось, что самолёт МЧС России Ил-76 с вирусологами совершил загрузку мобильной лаборатории в Волгограде и вылетел в ЮАР для борьбы с COVID-19.

9 декабря в ходе переговоров президент России Владимир Путин и лидер ЮАР Сирил Рамапоса договорились об отправке в страну группы вирусологов.