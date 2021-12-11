Спецборт МЧС со специалистами Роспотребнадзора вылетел в ЮАР

Самолёт МЧС России Ил-76 с вирусологами совершил загрузку мобильной лаборатории в Волгограде и вылетел в ЮАР для борьбы с COVID-19.

«Самолёт совершил дозагрузку мобильной лаборатории Роспотребнадзора на базе автомобиля КамАЗ в аэропорту Волгограда и следует в Южно-Африканскую Республику», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы МЧС России.

Отмечается, что на борту находятся вирусологи, эпидемиологи, врачи Роспотребнадзора, Минздрава России и оперативная группа МЧС.

Ранее президент России Владимир Путин и лидер ЮАР Сирил Рамапоса договорились об отправке в страну группы вирусологов.

Накануне в пресс-службе Роспотребнадзора заявили, что группа специалистов ведомства направлена в Южно-Африканскую Республику для помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.