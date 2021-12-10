Роспотребнадзор направил в ЮАР группу специалистов

В пресс-службе Роспотребнадзора заявили, что группа специалистов ведомства направлена в Южно-Африканскую Республику (ЮАР) для помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.

«Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека направила в ЮАР группу специалистов во главе с заместителем руководителя службы», — передаёт РИА Новости сообщение.

Отмечается, что в республику направлены мобильные лаборатории из состава специализированных противоэпидемических бригад Роспотребнадзора, а также партия российских тест-систем для диагностики COVID-19 в количестве 200 тыс.

Совместные группы учёных будут проводить исследования и обмениваться опытом борьбы с коронавирусом.

Ранее президент России Владимир Путин и лидер ЮАР Сирил Рамапоса договорились об отправке в страну группы вирусологов.