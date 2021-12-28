Попова предупредила о риске перегрузки системы здравоохранения из-за штамма «омикрон»

Штамм коронавируса «омикрон» может вызвать перегрузку системы здравоохранения из-за его высокой заразности. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Это (высокая заразность «омикрона». — RT) может вызвать перегрузку системы здравоохранения», — приводит РИА Новости её ответ на соответствующий вопрос на встрече руководителей стран Содружества Независимых Государств.

Ранее Попова заявила, что коронавирус уже демонстрирует сезонность. По её словам, новые штаммы коронавируса будут продолжать появляться.

Вирусолог Пётр Чумаков в беседе с URA.RU рассказал, что защитить от инфицирования омикрон-штаммом коронавируса может группоспецифический иммунитет, образующийся от контакта с несколькими вариантами COVID-19.