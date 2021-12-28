Глава Роспотребнадзора Попова заявила, что коронавирус уже проявляет сезонность

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что коронавирус уже демонстрирует сезонность. По её словам, новые штаммы коронавируса будут продолжать появляться.

Она отметила, что «вирус, конечно, будет мутировать и будут новые штаммы».

«Из того, что говорят учёные, он уже сегодня проявляет сезонность, он становится сезонным, он будет приходить в тот сезон, который себе выберет», — цитирует ТАСС слова Поповой на встрече руководителей стран Содружества независимых государств.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что идеального лекарства от коронавируса, которое можно использовать на любом этапе заболевания, на данный момент нет.

Вирусолог Пётр Чумаков в беседе с URA.RU рассказал, что защитить от инфицирования омикрон-штаммом коронавируса может группоспецифический иммунитет, образующийся от контакта с несколькими вариантами COVID-19.