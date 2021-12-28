Мурашко заявил об отсутствии идеального лекарства от коронавируса

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Идеального лекарства от коронавируса, которое можно использовать на любом этапе заболевания, на данный момент нет. Об этом заявил глава российского Минздрава Михаил Мурашко.
Мурашко заявил об отсутствии идеального лекарства от коронавируса
  • РИА Новости

Он отметил, что Минздрав по поручению кабмина впервые  выделил средства для лекарственной терапии пациентов с COVID-19.

«Это также помогло спасти многие жизни тех, кто не успел вакцинироваться, но по-прежнему мы пока не имеем идеального лекарства, которое позволяет спасать жизнь на любом этапе заболевания», — приводит ТАСС слова Мурашко в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее глава российского Минздрава заявил, что появление препаратов от коронавируса не означает, что вакцинацию от COVID-19 можно отложить.

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