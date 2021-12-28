Мурашко заявил об отсутствии идеального лекарства от коронавируса
- РИА Новости
Он отметил, что Минздрав по поручению кабмина впервые выделил средства для лекарственной терапии пациентов с COVID-19.
«Это также помогло спасти многие жизни тех, кто не успел вакцинироваться, но по-прежнему мы пока не имеем идеального лекарства, которое позволяет спасать жизнь на любом этапе заболевания», — приводит ТАСС слова Мурашко в эфире телеканала «Россия 24».
Ранее глава российского Минздрава заявил, что появление препаратов от коронавируса не означает, что вакцинацию от COVID-19 можно отложить.