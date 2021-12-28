Эксперт по биологической безопасности Дурманов прокомментировал ситуацию с омикрон-штаммом

Эксперт по биологической безопасности Николай Дурманов рассказал, что с момента появления штамма коронавируса «омикрон» прошёл месяц, поэтому прогнозы о его распространении пока сильно разнятся.

Несмотря на всю «мягкость» нового варианта вируса, не стоит расслабляться, предупредил эксперт в эфире радио Sputnik.

«Усиление распространения более мягкой инфекции может выступить своего рода «волной» достижения коллективного иммунитета. Но важно помнить, что люди без предыдущего заболевания коронавирусной инфекцией, без вакцины, несмотря на всю мягкость «омикрона», подвергаются большому риску. На них «омикрон» действует, как тот самый первый уханьский штамм, так что надо вакцинироваться и ещё раз вакцинироваться», — сказал Николай Дурманов.

Ранее президент России Владимир Путин, ссылаясь на данные исследования института им. Гамалеи, отметил, что вакцина «Спутник V» нейтрализует омикрон-штамм коронавируса.

Член-корреспондент РАН Сергей Нетёсов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию со штаммом коронавируса «омикрон».