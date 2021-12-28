Путин заявил о нейтрализации омикрон-штамма вакциной «Спутник V»

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Президент России Владимир Путин, ссылаясь на данные исследования института им. Гамалеи, отметил, что вакцина «Спутник V» нейтрализует омикрон-штамм коронавируса.
Путин заявил о нейтрализации омикрон-штамма вакциной «Спутник V»
  • РИА Новости

«Я разговаривал с руководителем института им. Гамелеи, они провели исследование, и «Спутник V» точно нейтрализует новый штамм «омикрон», — цитирует РИА Новости Путина.

Глава российского Минздрава также рассказал, что вакцинация «Спутником V» и ревакцинация «Спутником Лайт» полностью защищают от штамма COVID-19 «омикрон».

Врач общей практики Екатерина Серебренникова, консультант цифрового медицинского сервиса «Доктор рядом», рассказала в беседе с газетой «Известия» о симптомах заболевания при инфицировании разными штаммами коронавируса.

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