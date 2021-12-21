Мурашко заявил об эффективности «Спутника V» и «Спутника Лайт» против омикрон-штамма
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- AFP
«Вакцинация... «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V». — RT) в сочетании с ревакцинацией вакциной «Спутник Лайт» позволяет значительно профилактировать и защитить население от новой коронавирусной инфекции», — сказал он.
По его словам, данное сочетание эффективно защищает от омикрон-варианта COVID-19.
По последним данным, в России зафиксирован 41 случай инфицирования омикрон-штаммом коронавируса.
Ранее замдиректора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук Александр Горелов высказался о ревакцинации.
Также член-корреспондент РАН Сергей Нетёсов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию со штаммом коронавируса «омикрон».