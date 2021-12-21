Мурашко заявил об эффективности «Спутника V» и «Спутника Лайт» против омикрон-штамма

Глава российского Минздрава Михаил Мурашко рассказал, что вакцинация «Спутником V» и ревакцинация «Спутником Лайт» полностью защищает от штамма COVID-19 «омикрон».

«Вакцинация... «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V». — RT) в сочетании с ревакцинацией вакциной «Спутник Лайт» позволяет значительно профилактировать и защитить население от новой коронавирусной инфекции», — сказал он.

По его словам, данное сочетание эффективно защищает от омикрон-варианта COVID-19.

По последним данным, в России зафиксирован 41 случай инфицирования омикрон-штаммом коронавируса.

Ранее замдиректора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук Александр Горелов высказался о ревакцинации.

Также член-корреспондент РАН Сергей Нетёсов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию со штаммом коронавируса «омикрон».