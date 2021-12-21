Глава Роспотребнадзора Попова заявила о 41 случае омикрон-штамма коронавируса в России

В России зафиксирован 41 случай инфицирования омикрон-штаммом коронавируса. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании координационного совета по борьбе с COVID-19.

РИА Новости

RT ведёт трансляцию. «В Российской Федерации по результатам секвенирования выделен уже 41 случай инфицирования новым геновариантом вируса», — заявила Попова. По её словам, большая часть пациентов с омикрон-штаммом в России имеет иммунитет к коронавирусу. Ранее специалисты Минздрава России и Роспотребнадзора изучили клинические проявления омикрон-штамма и особенности течения заболевания у инфицированных в ЮАР.