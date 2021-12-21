Глава Роспотребнадзора Попова заявила о 41 случае омикрон-штамма коронавируса в России
- РИА Новости
RT ведёт трансляцию.
«В Российской Федерации по результатам секвенирования выделен уже 41 случай инфицирования новым геновариантом вируса», — заявила Попова.
По её словам, большая часть пациентов с омикрон-штаммом в России имеет иммунитет к коронавирусу.
Ранее специалисты Минздрава России и Роспотребнадзора изучили клинические проявления омикрон-штамма и особенности течения заболевания у инфицированных в ЮАР.