Глава Роспотребнадзора Попова заявила о 41 случае омикрон-штамма коронавируса в России

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В России зафиксирован 41 случай инфицирования омикрон-штаммом коронавируса. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании координационного совета по борьбе с COVID-19.
Глава Роспотребнадзора Попова заявила о 41 случае омикрон-штамма коронавируса в России
  • РИА Новости

RT ведёт трансляцию.

«В Российской Федерации по результатам секвенирования выделен уже 41 случай инфицирования новым геновариантом вируса», — заявила Попова.

По её словам, большая часть пациентов с омикрон-штаммом в России имеет иммунитет к коронавирусу. 

Ранее специалисты Минздрава России и Роспотребнадзора изучили клинические проявления омикрон-штамма и особенности течения заболевания у инфицированных в ЮАР.

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