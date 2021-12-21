Доктор медицинских наук Горелов высказался о ревакцинации

Короткая ссылка
Заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук Александр Горелов высказался о ревакцинации.
Доктор медицинских наук Горелов высказался о ревакцинации
  • Reuters

«Чтобы репертуар антител был шире, рекомендуется проводить ревакцинацию препаратом на другой платформе», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, если человек прививался «Спутником V» и теперь в его прививочном пункте есть только эта вакцина и «Спутник Лайт», то можно ограничиться «Лайтом».

«А через три месяца проверить антитела и посмотреть, достаточен ли их уровень», — добавил Горелов, которого цитирует kp.ru.

Ранее иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал, кто легче всего может перенести COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить