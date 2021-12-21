Доктор медицинских наук Горелов высказался о ревакцинации

Заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук Александр Горелов высказался о ревакцинации.

«Чтобы репертуар антител был шире, рекомендуется проводить ревакцинацию препаратом на другой платформе», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, если человек прививался «Спутником V» и теперь в его прививочном пункте есть только эта вакцина и «Спутник Лайт», то можно ограничиться «Лайтом».

«А через три месяца проверить антитела и посмотреть, достаточен ли их уровень», — добавил Горелов, которого цитирует kp.ru.

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