Доктор медицинских наук Горелов высказался о ревакцинации
- Reuters
«Чтобы репертуар антител был шире, рекомендуется проводить ревакцинацию препаратом на другой платформе», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».
По его словам, если человек прививался «Спутником V» и теперь в его прививочном пункте есть только эта вакцина и «Спутник Лайт», то можно ограничиться «Лайтом».
«А через три месяца проверить антитела и посмотреть, достаточен ли их уровень», — добавил Горелов, которого цитирует kp.ru.
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