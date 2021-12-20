Иммунолог Крючков рассказал, кто легче всего может перенести COVID-19

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Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал, кто легче всего может перенести COVID-19.
Иммунолог Крючков рассказал, кто легче всего может перенести COVID-19
  • AP

«Как и раньше, легче всего выздоравливают молодые и здоровые люди, без хронических заболеваний. Когда молодые болеют любыми линиями коронавируса, в том числе и подростки, они переносят всё значительно легче, чем взрослые с тяжёлыми хроническими заболеваниями либо пожилые люди», — заявил он в беседе с сайтом «Москва 24».

Как пояснил эксперт, это происходит, поскольку иммунитет у молодёжи более активен. Также течение инфекции осложняет наличие дополнительных заболеваний, отметил он.

По словам Крючкова, поскольку молодые болеют легче, то и постковидный синдром у них встречается существенно реже и проходит легче.

Ранее член-корреспондент РАН Сергей Нетёсов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию со штаммом коронавируса «омикрон».

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