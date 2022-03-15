Онищенко дал рекомендации россиянам на фоне отмены масочного режима в ряде регионов

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Академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал россиян беречь здоровье на фоне отмены масочного режима.

«Если нет особой острой нужды, то находиться на каких-то там тусовках, как это современным языком говорится, я бы не рекомендовал. Если есть возможность пройтись пешком, а не ехать в общественном транспорте, — сделайте это. Если есть возможность пораньше выйти, чтобы не пользоваться метрополитеном, тоже этим воспользуйтесь», — посоветовал Геннадий Онищенко в беседе с kp.ru.

Специалист также напомнил о таком явлении, как весенний авитаминоз, и призвал соотечественников пить витамины и почаще гулять.

«Потому что, поймите, что «омикрон», даже если он прошёл в лёгкой форме, он обязательно скажется на гематологии, на почках, он серьёзно сказывается на сердечной деятельности. И поэтому вот на все эти вещи обратить внимание. И людям, поскольку сейчас поликлиническая сеть возвращается к нормальной работе, лишний раз обратиться с профилактической целью к своему врачу. А у того, у кого есть возможность пройти диспансеризацию, это нужно сделать обязательно», — отметил Онищенко.

Ранее руководитель лор-клиники, лор-врач высшей категории Владимир Зайцев в беседе с Nation News дал рекомендации заболевшим COVID-19.

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