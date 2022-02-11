«Не достигли конца пандемии»: в ВОЗ предупредили об опасности появления новых вариантов COVID-19

Главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан заявила об опасности появления новых вариантов COVID-19 в мире. По мнению экспертов, нельзя исключать вероятность выявления новых мутаций коронавируса, однако за два года пандемии люди смогли подготовиться к подобным сценариям. Медики отмечают, что наиболее надёжной защитой от коронавируса остаётся вакцинация.

Главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан заявила об опасности появления новых вариантов коронавирусной инфекции COVID-19 в мире.

«Мы видели, как вирус развивается и как мутирует… Поэтому мы знаем, что будут новые варианты COVID-19, новые варианты, вызывающие беспокойство. Мы ещё не достигли конца пандемии», — рассказала она.

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн в разговоре с RT призвал не исключать вероятность появления новых вариантов COVID-19, однако напомнил, что люди определённо встретят эти варианты уже подготовленными.

«Потому что двухлетний опыт эпидемии показывает, что можно было сделать вакцины, можно вакцинировать очень большую часть населения Земли, выработать противоэпидемические мероприятия, которые проявляют ту или иную степень эффективности в зависимости от того, как их выполняют, и всё это мы должны иметь в виду, когда мы думаем о новых вариантах», — сказал он.

«Мы должны сейчас вакцинироваться, пытаться ликвидировать эту часть пандемии, «омикроновую», и я думаю, что если мы будем вакцинироваться дружно и добьёмся 70—80% вакцинации населения Земли, то мы сможем спокойно встретить любые новые варианты, и эпидемия прекратится», — пояснил эксперт.

Как пояснил в беседе с RT вирусолог, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский, появление новых штаммов, в том числе потенциально опасных, «вполне вероятно», но вероятность не означает определённость.

«Вирус мутирует при репликации случайным образом, и чем больше людей несут вирус, тем выше шанс появления новых штаммов. Эволюция и отбор случайны, например могут появиться штаммы вируса с более лёгкими симптомами и пониженной чувствительностью к антителам против старых штаммов, как это и произошло с «омикроном», — заявил он.

Аграновский подчеркнул, что никаких новых мер безопасности в связи с новыми штаммами принимать не следует.

«Более правильно действовать по ситуации, исходя из свойств штамма. Например, сейчас во многих странах отменяют ограничительные меры, потому что против весьма контагиозного «омикрона» они малоэффективны. Вакцинация и ревакцинации всё ещё актуальны», — заключил он.

Терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям, вирусолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с RT отметил, что мутации COVID-19 возникают постоянно, так как цель вируса — «максимально размножиться и занять новую территорию».

«Сейчас для вируса ситуация неблагоприятная, потому что коллективный иммунитет в планетарном масштабе достигает своего максимума, который будет тормозить процесс. С другой стороны, этот иммунитет является фактором отбора новых мутаций, которые позволяют от него уклоняться. «Омикрон» тому демонстрация», — отметил эксперт.

Он допустил, что коронавирус в будущем может стать сезонной инфекцией, а также найти новых хозяев в природе, «где нет коллективного иммунитета, и там размножаться».

«Третий вариант — новый вирус, который не будет чувствителен к иммунитету. Если будет новый вирус, то будет ещё один круг пандемии», — заметил он.

АГН «Москва»

© Сандурская Софья

Напомним, в России продолжается массовая вакцинация от коронавируса. Россияне могут сделать прививку одной из зарегистрированных в стране вакцин: «Спутник V» и «Спутник Лайт» центра им. Гамалеи, «КовиВак» центра им. Чумакова, «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н» новосибирского центра «Вектор».

Об эффективности российских препаратов, в частности вакцины «Спутник V», говорил в том числе президент Владимир Путин.

«Миллионы человек, которые получили прививки, и анализ получаемой информации после прививок говорят о том, что российская вакцина является, безусловно, одной из самых эффективных с точки зрения защиты от COVID-19 и безопасной, имея в виду практическое отсутствие всяческих последствий», — подчёркивал президент.

В свою очередь, в научном центре «Вектор» сообщили, что клинические испытания для вакцины «ЭпиВакКорона-Н» на людях старше 60 лет начнутся в феврале и продлятся 42 дня. В центре уточнили, что наблюдение за добровольцами будет осуществляться на протяжении полугода после введения препарата. Состав вакцины для пожилых останется таким же, как и для граждан от 18 до 60 лет.

«Исследования начнутся на базе медико-санитарной части 163 Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) в феврале этого года. В них примут участие 300 добровольцев», — сообщили в центре агентству «Интерфакс».

Между тем спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила сенаторам совместно с Минздравом проработать вопрос о психиатрической реабилитации для переболевших COVID-19.

«Мы должны об этом помнить и понимать, что психиатрическая реабилитация должна быть включена в полис ОМС, как и иные виды постковидной реабилитации. Я поддерживаю предложение дать поручение комитету по социальной политике вместе с Минздравом рассмотреть вопрос о включении такой помощи в ОМС», — сказала она.

Матвиенко подчеркнула, что психическое здоровье людей не менее важно, чем физическое.

Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов тем временем рассказал, что заболевание коронавирусом беременных женщин примерно в 20% случаев приводит к психическим и физическим задержкам развития у ребёнка. По его словам, при COVID-19 во время беременности происходит нарушение плацентарного кровообращения.

«В результате поступает меньше кислорода и может происходить задержка темпов развития. Замедление темпов развития — как психического, так и физического — у таких детей абсолютно чётко прослеживается в 20% случаев», — приводит его слова ТАСС.

По данным ВОЗ, общее число зафиксированных случаев заболевания коронавирусом в мире превысило 402 млн. Всего в мире скончались более 5,7 млн человек.