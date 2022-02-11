«За три-четыре недели»: Собянин сообщил о прохождении пика заболеваний штаммом «омикрон» в Москве

В Москве прошёл пик заболеваний штаммом «омикрон», заявил Сергей Собянин. По его словам, этот период длился три-четыре недели. Мэр добавил, что по итогам текущей недели ожидается снижение количества новых случаев COVID-19. При этом с 14 февраля в столице увеличат объёмы оказания плановой медпомощи в поликлиниках.

Москва преодолела пик заболеваемости штаммом «омикрон». Об этом в своём блоге сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Пик заболеваний «омикроном» в Москве, очевидно, прошёл. Так же, как и в других европейских городах, — за три-четыре недели. На прошлой неделе количество новых случаев COVID-19 уменьшилось на 6%, на этой неделе снижение будет ещё более существенным. Вчерашний рост был обусловлен изменением методики учёта. Заболеваемость продолжает снижаться», — подчеркнул Собянин.

Накануне в столичном оперштабе сообщили, что стали включать данные экспресс-тестов в статистику по COVID-19.

По словам Собянина, система здравоохранения Москвы справляется с беспрецедентной нагрузкой. Он отметил, что приём пациентов в поликлиниках идёт практически без очередей, а выход врача на дом осуществляется в течение суток. Также отсутствуют проблемы с дозвоном по телефонам скорой и неотложной помощи, бригада скорой в экстренных случаях приезжает в течение 11—12 минут, как в обычные дни.

«От имени москвичей благодарю наших замечательных врачей, фельдшеров и медицинских сестёр, администраторов и всех работников поликлиник за этот профессиональный и человеческий подвиг», — добавил мэр.

Собянин также подчеркнул, что складывающаяся ситуация позволяет увеличить объёмы оказания плановой помощи в поликлиниках с понедельника, 14 февраля.

«Появляется возможность уделять больше внимания пациентам, которые нуждаются в особой заботе: москвичам старше 65 лет. В случае заболевания COVID-19 врачи будут посещать их на дому независимо от тяжести течения болезни, что, конечно, обеспечит более комплексный подход к ведению таких пациентов, особенно с учётом сопутствующих патологий», — добавил он.

За последние сутки в Москве госпитализированы 1342 человека (число выявленных случаев заболевания — 18 541). Выздоровели 21 615 пациентов. Скончался 81 человек, у всех был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на COVID-19.

В общей сложности в российские больницы за прошедшие сутки доставили 19 281 человека с диагнозом «коронавирусная инфекция» — на 0,85% меньше, чем за день до этого (19 446).

Суточный прирост числа заболевших COVID-19 по всей стране составил 203 949. Больше всего новых случаев, помимо Москвы, выявлено в Санкт-Петербурге (22 070) и Московской области (8967).

За последние сутки полностью выздоровели 112 236 пациентов, 722 человека скончались. Общее число зарегистрированных в России случаев коронавируса составляет 13 731 794. Выздоровели 11 021 633 человека, число летальных исходов достигло 338 813.

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10 февраля Минздрав России одобрил проведение клинических испытаний кожного теста «КоронаДерм-PS» для определения клеточного иммунитета к COVID-19. Разрешение выдано Санкт-Петербургскому НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера. Это следует из данных государственного реестра разрешённых клинических испытаний.

«Простое слепое плацебо-контролируемое исследование безопасности, реактогенности и специфической активности рекомбинантного аллергена коронавируса SARS-CoV-2 («КоронаДерм-PS») на добровольцах в возрасте 18 и более лет (I—II фаза)», — говорится в реестре.

Цель исследования — изучение безопасности и реактогенности, а также оценка специфической активности препарата «КоронаДерм-PS». В исследовании примут участие 460 совершеннолетних добровольцев.

В апреле 2021 года глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала о проведении доклинических исследований кожного теста. В конце января 2022-го директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян сообщал, что тест выявит иммунитет как после вакцинации, так и после заболевания коронавирусом.

Кроме того, накануне было выдано разрешение на проведение III фазы клинических исследований вакцины «ЭпиВакКорона-Н» для лиц старше 60 лет. В испытаниях примут участие 300 добровольцев этой возрастной группы, которые перенесли инфекцию шесть и 12 месяцев назад или были вакцинированы полгода назад.