В России проводят испытания кожного теста на иммунитет к COVID-19
- РИА Новости
«Коллеги из Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера предложили универсальный тест, кожный тест, может быть, чем-то аналогичный Диаскину. Они провели исследование на добровольцах — разработчиках этого теста у себя в институте, выборка получилась вполне неплохая», — приводит РИА Новости её слова на общем собрании Отделения медицинских наук Российской академии наук.
Ожидается, что работа над проектом будет завершена к осени 2021 года.
Ранее Попова отметила, что в крупных городах России с населением свыше 2 млн человек необходимы специальные меры против коронавирусной инфекции COVID-19.