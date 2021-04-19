В России проводят испытания кожного теста на иммунитет к COVID-19

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В России проводят доклинические испытания кожного теста на определение иммунитета к коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
В России проводят испытания кожного теста на иммунитет к COVID-19
  • РИА Новости

«Коллеги из Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера предложили универсальный тест, кожный тест, может быть, чем-то аналогичный Диаскину. Они провели исследование на добровольцах — разработчиках этого теста у себя в институте, выборка получилась вполне неплохая», — приводит РИА Новости её слова на общем собрании Отделения медицинских наук Российской академии наук.

Ожидается, что работа над проектом будет завершена к осени 2021 года.

Ранее Попова отметила, что в крупных городах России с населением свыше 2 млн человек необходимы специальные меры против коронавирусной инфекции COVID-19.

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