Попова оценила меры борьбы с коронавирусом в Москве и Петербурге

Москва и Санкт-Петербург более достойно справляются с коронавирусом, чем другие мировые столицы, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Наши города Москва и Санкт-Петербург выходят более достойно, значительно более достойно, чем целый ряд других столиц в других странах», — цитирует РИА Новости Попову.

Об этом она сказала на общем собрании отделения медицинских наук Российской академии наук.

Ранее Попова отметила, что в крупных городах России с населением свыше 2 млн человек необходимы специальные меры против коронавирусной инфекции COVID-19.