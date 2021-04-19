Попова оценила меры борьбы с коронавирусом в Москве и Петербурге

Короткая ссылка
Москва и Санкт-Петербург более достойно справляются с коронавирусом, чем другие мировые столицы, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Попова оценила меры борьбы с коронавирусом в Москве и Петербурге
  • © РИА Новости / Илья Питалев

«Наши города Москва и Санкт-Петербург выходят более достойно, значительно более достойно, чем целый ряд других столиц в других странах», — цитирует РИА Новости Попову.

Об этом она сказала на общем собрании отделения медицинских наук Российской академии наук.

Ранее Попова отметила, что в крупных городах России с населением свыше 2 млн человек необходимы специальные меры против коронавирусной инфекции COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить