Попова оценила меры борьбы с коронавирусом в Москве и Петербурге
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«Наши города Москва и Санкт-Петербург выходят более достойно, значительно более достойно, чем целый ряд других столиц в других странах», — цитирует РИА Новости Попову.
Об этом она сказала на общем собрании отделения медицинских наук Российской академии наук.
Ранее Попова отметила, что в крупных городах России с населением свыше 2 млн человек необходимы специальные меры против коронавирусной инфекции COVID-19.